Поради батькам: експерт розповіла, як слід "дозувати" телебачення для дітей

Батькам слід слідкувати, що і скільки часу дивляться діти / rusbase.vc

Дитячий контент на телебаченні позитивно впливає на розвиток дітей. При цьому важливо, щоб батьки контролювали час, який дитина проводить перед телевізором, та передачі і канали для перегляду. Про це з нагоди Міжнародного дня захисту дітей розповіла Главреду Світлана Міщенко, керівниця супутникової платформи Viasat.

"Світ змінюється, і телебачення разом з ним. Нині воно виступає не тільки формою сімейного дозвілля, а основним джерелом інформації для всіх поколінь, де наймолодші члени суспільства не є виключенням. Спеціально для дітей створюється величезна кількість шоу та передач, які враховують стадії розвитку дитини. Такі передачі мають освітній вплив на дитину, допомагають як у шкільній програмі, так і вчать основним соціальним навичкам – дружбі, взаємодії у колективі, емпатії. Тому можна з впевненістю сказати, що дитячий контент на телебаченні позитивно впливає на розвиток дітей. Але, звичайно, важливо, щоб батьки контролювали час, який дитина проводить перед телевізором, та передачі і канали для перегляду", - наголосила Міщенко.

Вона наголошує, що контент може охоплювати різні вікові групи, і існують окремі канали, які спеціалізуються на контенті для дітей певного віку. Так, наприклад, канал Duck TV створено для дітей до 3 років. На ньому виходять такі мультфільми і передачі, які розвивають слухові та зорові здібності малечі. Його можна вмикати фоном для дітей, починаючи вже з 6 місяців.

Також, одним з лідерів як анімаційних шоу, так і пізнавальних передач для наймолодших є вітчизняний ПЛЮСПЛЮС. Ми отримуємо багато схвальних відгуків від глядачів, адже тільки цей український дитячий канал видає таку велику кількість авторського якісного контенту саме мовою дитини

Також Міщенко порадила, які телевізійні програми можна подивитися дітям під час літніх канікул.

"Літо для дитини – це все-таки період відпочинку, і позбавляти дітей радості перегляду телевізора в жодному разі не можна. Водночас, це і дуже інтенсивний період дорослішання дітей. Головне завдання батьків в цей період – створити необхідні умови для швидкого росту. Наприклад, запропонувати дитині історичний серіал, замість звичайних мультфільмів, або передачі про наукові досліди замість бойовика. Не забути англійську мову за літо допоможе канал English Club. Канал Da Vinci сподобається як дітям, так і дорослим, оскільки його передачі розраховані на широку аудиторію різного віку. А з каналами Discovery, Travel, Animal Planet та National Geographic можна подорожувати, не виходячи з власного будинку", - розповіла керівниця Viasat.