Родителям на заметку: эксперт рассказала, как следует "дозировать" телевидение для детей

Детский контент на телевидении положительно влияет на развитие детей, считает руководитель Viasat Светлана Мищенко.
Детский контент на телевидении положительно влияет на развитие детей. При этом важно, чтобы родители контролировали время, которое ребенок проводит перед телевизором, и передачи и каналы для просмотра. Об этом по случаю Международного дня защиты детей рассказала Главреду Светлана Мищенко, руководитель спутниковой платформы Viasat.
"Мир меняется, и телевидение вместе с ним. Сейчас оно выступает не только формой семейного досуга, а основным источником информации для всех поколений, где самые молодые члены общества не являются исключением. Специально для детей создается огромное количество шоу и передач, которые учитывают стадии развития ребенка. Такие передачи имеют образовательное воздействие на ребенка, помогают как в школьной программе, так и учат основным социальным навыкам – дружбе, взаимодействии в коллективе, эмпатии. Поэтому можно с уверенностью сказать, что детский контент на телевидении положительно влияет на развитие детей. Но, конечно, важно, чтобы родители контролировали время, которое ребенок проводит перед телевизором, и передачи и каналы для просмотра", - подчеркнула Мищенко.
Она отмечает, что контент может охватывать различные возрастные группы, и существуют отдельные каналы, которые специализируются на контенте для детей определенного возраста. Так, например, канал Duck TV создан для детей до 3 лет. На нем выходят такие мультфильмы и передачи, которые развивают слуховые и зрительные способности малышей. Его можно включать фоном для детей, начиная уже с 6 месяцев.
Также Мищенко посоветовала, какие телевизионные программы можно посмотреть детям во время летних каникул.
"Лето для ребенка - это все-таки период отдыха, и лишать детей радости просмотра телевизора ни в коем случае нельзя. В то же время, это и очень интенсивный период взросления детей. Главная задача родителей в этот период – создать необходимые условия для быстрого роста. Например, предложить ребенку исторический сериал, вместо обычных мультфильмов, или передачи о научных опытах вместо боевика. Не забыть английский язык за лето поможет канал English Club. Канал Da Vinci понравится как детям, так и взрослым, поскольку его передачи рассчитаны на широкую аудиторию всех возрастов. А с каналами Discovery, Travel, Animal Planet и National Geographic можно путешествовать, не выходя из собственного дома", - рассказала руководительница Viasat.