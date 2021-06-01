Родителям на заметку: эксперт рассказала, как следует "дозировать" телевидение для детей

Родителям следует следить, что и сколько времени смотрят дети / rusbase.vc

Детский контент на телевидении положительно влияет на развитие детей. При этом важно, чтобы родители контролировали время, которое ребенок проводит перед телевизором, и передачи и каналы для просмотра. Об этом по случаю Международного дня защиты детей рассказала Главреду Светлана Мищенко, руководитель спутниковой платформы Viasat.

"Мир меняется, и телевидение вместе с ним. Сейчас оно выступает не только формой семейного досуга, а основным источником информации для всех поколений, где самые молодые члены общества не являются исключением. Специально для детей создается огромное количество шоу и передач, которые учитывают стадии развития ребенка. Такие передачи имеют образовательное воздействие на ребенка, помогают как в школьной программе, так и учат основным социальным навыкам – дружбе, взаимодействии в коллективе, эмпатии. Поэтому можно с уверенностью сказать, что детский контент на телевидении положительно влияет на развитие детей. Но, конечно, важно, чтобы родители контролировали время, которое ребенок проводит перед телевизором, и передачи и каналы для просмотра", - подчеркнула Мищенко.

Она отмечает, что контент может охватывать различные возрастные группы, и существуют отдельные каналы, которые специализируются на контенте для детей определенного возраста. Так, например, канал Duck TV создан для детей до 3 лет. На нем выходят такие мультфильмы и передачи, которые развивают слуховые и зрительные способности малышей. Его можно включать фоном для детей, начиная уже с 6 месяцев.

Также Мищенко посоветовала, какие телевизионные программы можно посмотреть детям во время летних каникул.

"Лето для ребенка - это все-таки период отдыха, и лишать детей радости просмотра телевизора ни в коем случае нельзя. В то же время, это и очень интенсивный период взросления детей. Главная задача родителей в этот период – создать необходимые условия для быстрого роста. Например, предложить ребенку исторический сериал, вместо обычных мультфильмов, или передачи о научных опытах вместо боевика. Не забыть английский язык за лето поможет канал English Club. Канал Da Vinci понравится как детям, так и взрослым, поскольку его передачи рассчитаны на широкую аудиторию всех возрастов. А с каналами Discovery, Travel, Animal Planet и National Geographic можно путешествовать, не выходя из собственного дома", - рассказала руководительница Viasat.