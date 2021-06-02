Скандальна блогерка з Києва пригрозила самогубством через проблему з Instagram

Марія Семенова через блокування сторінки в Instagram пригрозила самогубством / Скріншот

Блогерка з Києва ttiisshhiinnaa – 18-річна Марія Семенова – закотила істерику через те, що правоохоронці "знесли" її сторінку в соцмережі Instagram.

Дівчина стверджувала, що якщо не поверне свою сторінку в Instagram, то реально "викинеться". Ролик, на якому зазнято погрози блогерки, з'явився в Telegram-каналі Kyiv Operative, у середу вдень, 2 червня.

Семенова пригрозила, що якщо сьогодні їй не повернуть сторінку в Instagram, то вона піде на самогубство.

"Якщо я не поверну, с*ка, сьогодні мій Instagram, я реально, с*ка, викинуть, бл*дь... Це мій Instagram, якого х*я ці ***чі мусора зносять мою Инсту, бл*дь...", – сказала дівчина.

Блогерка ttiisshhiinnaa дуже емоційно відреагувала на блокування її сторінки в Instagram – опубліковано відео. Увага! На ролику є нецензурна лексика

Раніше повідомлялося, що блогерка ttiisshhiinnaa 1 червня разом з друзями розгромила один з номерів готелю, розташованого у Шевченківському районі Києва.

Правоохоронці затримали трьох жителів столиці, 2000, 2001 та 2002 року народження. Було розпочато провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (Хуліганство).

Дівчина неодноразово ображала співробітників поліції, які приїхали на місце події. Також ЗМІ дізналися, що блогерка влаштувала розгром в орендованій квартирі, яка знаходилася у житловому комплексі Комфорт Таун.

Пізніше з'явилася інформація, що ttiisshhiinnaa минулого року намагалася накласти на себе руки – хотіла стрибнути з київського Мосту метро. Дівчину врятували правоохоронці.