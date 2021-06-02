УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Життя

Скандальна блогерка з Києва пригрозила самогубством через проблему з Instagram

2 червня 2021, 13:55

Дівчина обматюкала поліцейських та висунула ультиматум.

Блогерка через блокування сторінки у соцмережі пригрозила самогубством
Марія Семенова через блокування сторінки в Instagram пригрозила самогубством / Скріншот

Блогерка з Києва ttiisshhiinnaa – 18-річна Марія Семенова – закотила істерику через те, що правоохоронці "знесли" її сторінку в соцмережі Instagram.

Дівчина стверджувала, що якщо не поверне свою сторінку в Instagram, то реально "викинеться". Ролик, на якому зазнято погрози блогерки, з'явився в Telegram-каналі Kyiv Operative, у середу вдень, 2 червня.

Семенова пригрозила, що якщо сьогодні їй не повернуть сторінку в Instagram, то вона піде на самогубство.

"Якщо я не поверну, с*ка, сьогодні мій Instagram, я реально, с*ка, викинуть, бл*дь... Це мій Instagram, якого х*я ці ***чі мусора зносять мою Инсту, бл*дь...", – сказала дівчина.

Блогерка ttiisshhiinnaa дуже емоційно відреагувала на блокування її сторінки в Instagram – опубліковано відео. Увага! На ролику є нецензурна лексика

Раніше повідомлялося, що блогерка ttiisshhiinnaa 1 червня разом з друзями розгромила один з номерів готелю, розташованого у Шевченківському районі Києва.

Правоохоронці затримали трьох жителів столиці, 2000, 2001 та 2002 року народження. Було розпочато провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (Хуліганство).

Дівчина неодноразово ображала співробітників поліції, які приїхали на місце події. Також ЗМІ дізналися, що блогерка влаштувала розгром в орендованій квартирі, яка знаходилася у житловому комплексі Комфорт Таун.

Пізніше з'явилася інформація, що ttiisshhiinnaa минулого року намагалася накласти на себе руки – хотіла стрибнути з київського Мосту метро. Дівчину врятували правоохоронці.

новини Києва
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Трійця в 2021 році: яких традицій слід дотримуватися і як відпочиватиТрійця в 2021 році: яких традицій слід дотримуватися і як відпочивати Серцевий напад: напій червоного кольору, який може захиститиСерцевий напад: напій червоного кольору, який може захистити У моду на літо 2021 входять божевільні й надзвичайно зручні жіночі сандалі рибалкиУ моду на літо 2021 входять божевільні й надзвичайно зручні жіночі сандалі рибалки Гороскоп на 30 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: шлях у пастку та крах надійГороскоп на 30 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: шлях у пастку та крах надій Ольга Цибульська відповіла на чутки про схожість сина з ДзідзьоОльга Цибульська відповіла на чутки про схожість сина з Дзідзьо

Останні новини

18:17

Бійцівський собака напав і роздер 5-річного хлопчика під Черкасами

17:56

Країни ЄС відкривають кордони для українців: нові правила в'їзду Відео

17:51

У НАТО оголосили про рішення щодо питання ПДЧ для України і розкрили плани на саміт Відео

17:39

Ірина Федишин вперше розповіла про друге весілля після 15 років стосунків Відео

17:30

Скандал довкола нової форми збірної України з футболу: деталі конфлікту

Реклама
17:05

Байден сьогодні проведе телефонну розмову з Зеленським Відео

16:27

Різатдінова вперше розповіла правду про роман на шоу Танці з зірками Відео

16:27

У Зеленського закликали Байдена розтрощити Північний потік-2 і різко дорікнули Заходу Відео

16:18

Гороскоп на завтра 8 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: кращий пост, грошовий шанс та заборонена магія

16:08

Варення з пелюсток троянди: 9 корисних властивостей і неймовірно простий рецепт Відео

16:05

Помер шестикласник у Дніпрі, який загорівся під час знімання відео для соцмереж

16:00

Фанатську Half-Life 3 заморозили Відео

15:55

Кинуту біля дороги на Полтавщині 16-річну дівчину ґвалтували після смерті - криміналіст Відео

15:40

"Не гідний": Лукашенко – перший в історії КНУ ім. Шевченка, кого позбавили звання почесного доктора Відео

15:36

У чому секрет чаю з кульбаб: користь і ризики для здоров'я Відео

15:31

Назвали всіх переможців премії BAFTA TV 2021

15:23

Доповнення Hellraid для Dying Light отримало безплатне оновлення Відео

15:20

СБУ затримала за підозрою в держзраді чиновника РНБО часів Порошенка Відео

14:59

П'ятихвилинка, густе і без варіння ягід: як приготувати смачне полуничне варення Фото

14:31

Труну з голою дівчиною пронесли центром Львова Відео

Реклама
14:31

Зустріч збірних України та Росії на Євро-2020: у Путіна оцінили сценарій і зробили прогноз Відео

14:28

"Перспективи є": як вихід Притули з Голосу відіб'ється на Зеленському і Порошенку - експерт Відео

14:18

Позитив розкрив правду про сольну кар'єру та участь в дуеті Время и Стекло Відео

14:17

Overwatch 2, Far Cry 6 і Dying Light 2 у свіжому трейлері Summer Game Fest Відео

14:02

Дельфін гризнув хлоп'ячу руку: в Одеському дельфінарії назвали причину Відео

13:58

В Україні почали видавати Міжнародні свідоцтва про вакцинацію: що це і як отримати

13:43

Росія погрожує відмовитися від Євро-2020 через Крим і "Слава Україні" на українських футболках - ЗМІ Відео

13:16

У моді фантастичні жіночі капелюхи, які мають неймовірний магнетизм Фото Відео

13:13

Новий доступний флагман Samsung Galaxy S21 FE дійсно порадує ціною Фото

13:09

У Києві пенсіонер заліз через вікно до квартири на 9-му поверсі та взяв у заручниці жінку Відео

13:08

День Вікторії 2021: привітання з Днем ангела в прозі, вірші та листівки Фото

13:00

Путін указом вивів РФ з Договору з відкритого неба Відео

12:58

Олена Зеленська здивувала бездоганним вибором вбрання для дипломатичної зустрічі

12:37

В Україні пройде референдум щодо олігархів, але за однієї умови - Зеленський Відео

12:33

Під Києвом покупець ляпасами втихомирив п'яних бешкетників у супермаркеті Відео

12:20

Авторитетний інсайдер підтвердив головну здогадку щодо нового iPhone

12:20

Де і коли планувати відпустку влітку-2021: порада астролога для кожного знака Зодіаку

11:53

Похолодання та град: синоптик розповіла, якою буде погода цього тижня Відео

11:46

"Всіх розірве": Ірина Горова розповіла про стосунки з Потапом після розлучення Відео

11:42

Притула покинув партію Голос: у політсилі прокоментували Відео

Реклама
11:33

Кому дадуть 150 тисяч гривень: нарпепи хочуть різко підняти виплати на народження дітей Відео

11:32

У жіночих лосинах, балетках і рукавичках: копи спіймали священика УПЦ МП в незвичайному вбранні Відео

11:25

"Кульочок" не треба: Зеленський підписав закон про заборону пластикових пакетів в Україні Відео

10:48

Вагітна Катя Осадча розчулила рідкісними фото з батьками на сімейному святі

10:05

Dzidzio почав знімання довгоочікуваного фільму "Де Гроші?" Відео

10:01

Зеленський розповів, про яку військову допомогу для України він говорив з держсекретарем США Відео

09:58

У червні українці побачать унікальне сонячне затемнення: коли і де його дивитися Відео

09:56

Axios з'ясував, чому Байден передумав зустрічатися з Зеленським Відео

09:25

Як правильно вибирати полуницю: 3 головні пункти, які потрібно знати

09:13

Зустріч Байдена і Путіна: Блінкен пригрозив РФ у разі її "агресивних або безрозсудних" дій

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти