Скандальна блогерка з Києва пригрозила самогубством через проблему з Instagram

Дівчина обматюкала поліцейських та висунула ультиматум.
Блогерка з Києва ttiisshhiinnaa – 18-річна Марія Семенова – закотила істерику через те, що правоохоронці "знесли" її сторінку в соцмережі Instagram.
Дівчина стверджувала, що якщо не поверне свою сторінку в Instagram, то реально "викинеться". Ролик, на якому зазнято погрози блогерки, з'явився в Telegram-каналі Kyiv Operative, у середу вдень, 2 червня.
Семенова пригрозила, що якщо сьогодні їй не повернуть сторінку в Instagram, то вона піде на самогубство.
"Якщо я не поверну, с*ка, сьогодні мій Instagram, я реально, с*ка, викинуть, бл*дь... Це мій Instagram, якого х*я ці ***чі мусора зносять мою Инсту, бл*дь...", – сказала дівчина.
Блогерка ttiisshhiinnaa дуже емоційно відреагувала на блокування її сторінки в Instagram – опубліковано відео. Увага! На ролику є нецензурна лексика
Раніше повідомлялося, що блогерка ttiisshhiinnaa 1 червня разом з друзями розгромила один з номерів готелю, розташованого у Шевченківському районі Києва.
Правоохоронці затримали трьох жителів столиці, 2000, 2001 та 2002 року народження. Було розпочато провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (Хуліганство).
Дівчина неодноразово ображала співробітників поліції, які приїхали на місце події. Також ЗМІ дізналися, що блогерка влаштувала розгром в орендованій квартирі, яка знаходилася у житловому комплексі Комфорт Таун.
Пізніше з'явилася інформація, що ttiisshhiinnaa минулого року намагалася накласти на себе руки – хотіла стрибнути з київського Мосту метро. Дівчину врятували правоохоронці.