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В Австралії чоловік збудував овець "сердечком" в пам'ять про покійну тітку

28 серпня 2021, 14:00

Для того, щоб вівці утворили певний напис або символ, фермер Бен Джексон підгодовував їх кілька діб на одному і тому ж місці. І досяг своєї мети.

Вівця
В Австралії чоловік збудував овець "сердечком" / скріншот з відео

Фермер Бен Джексон зі штату Новий Південний Уельс (Австралія) зумів домогтися, щоб стадо Його овець вишикувалося у формі серця. Як повідомляє британське видання The Guardian, чоловік влаштував перформанс і зняв його на відео ‒ щоб показати на похоронах своєї тітки. Туди він не зміг поїхати через обмеження у зв'язку з епідемією COVID-19.

Тітка фермера, Дебора Каудері померла від раку, з яким боролася протягом двох років. Під час годування овець на фермі чоловікові спало на думку записати для похорону відео, в якому вівці стояли у формі серця. Адже до пандемії жінка часто приїжджала до нього в гості, а Джексон вибудовував овець в різні фігури.

Для того, щоб вівці утворили певний напис або символ, Джексон підгодовував їх кілька днів на одному і тому ж місці. З фігурою серця все вийшло лише з третього або четвертого разу, каже фермер.

"У перший раз, коли я спробував-вийшло щось на зразок емодзі фекалій. І хоча у моєї тітки Деб було гарне почуття гумору, я хотів трохи іншого", - говорить Джексон.

Зрештою вівці все-таки навчилися ставати у формі серця. Після чого фермер записав відео за допомогою безпілотника. І включив за кадром пісню Bridge Over Troubled Water Саймона і Гарфанкела - одну з найулюбленіших у тітки - і відправив родичам в Квінсленд.

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Нагадаємо, раніше в Австралії павуки влаштували справжнє пекло жителям штату Вікторія. Після сильної повені обрушилася нова напасть-павуки.

Виглядає це лякаюче, проте вчені пояснюють-після паводку, який трапився в штаті кілька тижнів тому, павуки були змушені шукати притулку на височинах і плести павутину, вид якої відрізняється від звичної.

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Новини Австралії вівці
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