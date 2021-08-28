В Австралии мужчина выстроил овец "сердечком" в память о покойной тетке

В Австралии мужчина выстроил овец "сердечком" / скриншот из видео

Фермер Бен Джексон из штата Новый Южный Уэльс (Австралия) сумел добиться, чтобы стадо его овец выстроилось в форме сердца. Как сообщает британское издание The Guardian, мужчина устроил перформанс и снял его на видео ‒ чтобы показать на похоронах своей тети. Туда он не смог поехать из-за австралийский ограничений в связи с эпидемией COVID-19.

Тетка фермера, Дебора Каудери умерла от рака, с которым боролась в течение двух лет. Во время кормления овец на ферме мужчине пришло в голову записать для похорон видео, в котором овцы стояли в форме сердца. Ведь до пандемии женщина часто приезжала к нему в гости, а Джексон выстраивал овец в различные фигуры.

Для того, чтобы овцы образовали определенную надпись или символ, Джексон подкармливал их несколько дней на одном и том же месте. С фигурой сердца все получилось лишь с третьего или четвертого раза, говорит фермер.

"В первый раз, когда я попробовал — получилось что-то вроде эмодзи фекалий. И хотя у моей тети Деб было хорошее чувство юмора, я хотел немного другого", — говорит Джексон.

В конце концов овцы все-же научились становиться в форме сердца. После чего фермер записал видео с помощью беспилотника. И включил за кадром песню Bridge Over Troubled Water Саймона и Гарфанкела— одну из самых любимых у тетки — и отправил родственникам в Квинсленд.

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