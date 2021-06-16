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Пугающее зрелище: в Австралии из-за пауков случился апокалипсис

16 июня 2021, 18:58

Спасаясь от угрозы наводнения, пауки перемещаются на возвышенности по воздуху, используя так называемые "парашюты" из паутины.

  • Пауки опутали паутиной целый штат
    Пауки опутали паутиной целый штат Reuters
  • Пауки опутали паутиной целый штат
    Пауки опутали паутиной целый штат Reuters
  • Пауки опутали паутиной целый штат
    Пауки опутали паутиной целый штат Reuters
  • Пауки опутали паутиной целый штат
    Пауки опутали паутиной целый штат Reuters
  • Пауки опутали паутиной целый штат
    Пауки опутали паутиной целый штат Reuters

В Австралии пауки устроили настоящий ад жителям штата Виктория. После сильного наводнения обрушилась новая напасть – пауки.

Как пишет The Australian, они опутали паутиной деревья, дорожные знаки и траву неподалеку от города Гиппсленд.

Выглядит это пугающе, однако ученые поясняют – после паводка, который случился в штате несколько недель назад, пауки были вынуждены искать убежища на возвышенностях и плести паутину, вид которой отличается от привычной.

"Чаще они создают паутину более компактного вида, а здесь мы видим целые полотна. Также, когда идут сильные дожди, пауки, которые проводят всю свою жизнь на земле, где мы их и не видим, вынуждены искать местечко повыше и посуше", — отметил профессор Дитер Хочули из Сиднейского университета. Пользователи соцсетей, увидев снимки, отреагировали проще: "сожгите это дотла"; "если наводнения было недостаточно, я даю вам паучий апокалипсис"; "это место выглядит, как мой худший кошмар", — написали люди под фотографиями.

Впрочем, подобное явление в Австралии не редкость. Спасаясь от угрозы наводнения, пауки перемещаются на возвышенности по воздуху, используя так называемые "парашюты" из паутины. Такое поведение пауков называется "воздухоплаванием".

В 2012 году на район Новый Южный Уэльс обрушилось огромное количество проливных дождей, и тысячи пауков нашли пристанище в городе Вагга-Вагга. Они сплели огромные сети, спасаясь от наводнений, которые вынудили более 9000 человек покинуть свои дома.

Пауки, что сплели паутину в штате Виктория, в большинстве своем для людей неопасны. У них небольшие тельца, длинные ноги и мощные клыки. Людей они кусают редко и их укусы неядовиты.

Как ранее сообщал Главред, группа японских и американских ученых смоделировала, как атмосфера планеты Земля будет изменяться из-за различных биологических, климатических и геологических процессов.

новости Австралии паук
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