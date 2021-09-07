"Я – стриптизерка": дівчина розкрила батькам свій величезний секрет через презентацію з мемами

Дочка розповіла рідним, що працює стриптизеркою / скріншот

Не про всі кар'єрні рішення буває легко розповісти батькам. Деякі визнання даються нелегко і вимагають особливої підготовки. Так, американка вирішила скласти презентацію в PowerPoint, аби розповісти батькам про те, що вона працює стриптизеркою.

Презентація почалася з частки інтриги, тому що Лекс (наша героїня) повідомила, що хоче розкрити своїм рідним якийсь секрет. При цьому блогерка попередила батьків, що не вагітна і з нею все в порядку. Промацавши ґрунт, дівчина нарешті зізналася: вона працює стриптизеркою в одному з клубів.

Мабуть, у батьків було багато додаткових питань. Саме тому Лекс, використовуючи презентацію, пояснила, що вибрала це заняття через"секс-позитивного середовища, де вона може безпечно виразити себе під час виступу". І вона відчуває себе в абсолютній безпеці, адже в клубі серйозно працюють над анонімністю моделей.

Батьки спокійно відреагували на визнання дочки. Мама взагалі дала їй п'ять і подякувала за таку щирість. "Я дійсно ціную, що ти щира і ділишся з нами такими деталями свого життя. Рада, що ти дуже сильна", – відповіла мама.

Потішно, але батько поставив тільки одне питання. Його цікавило, скільки грошей дочка заробляє.

Раніше ми розповідали про кумедний інцидент, коли бойфренд розповів блогеру на камеру, що його дівчина виглядає на "чотири бали з десяти" і у них зовсім несерйозні стосунки. Він не знав, що вона весь час стояла за його спиною: її реакція була миттєвою.