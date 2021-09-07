"Я – стриптизерка": дівчина розкрила батькам свій величезний секрет через презентацію з мемами

Момент визнання зняла її сестра. Відео подивилися майже 5 мільйонів разів.
Не про всі кар'єрні рішення буває легко розповісти батькам. Деякі визнання даються нелегко і вимагають особливої підготовки. Так, американка вирішила скласти презентацію в PowerPoint, аби розповісти батькам про те, що вона працює стриптизеркою.
Презентація почалася з частки інтриги, тому що Лекс (наша героїня) повідомила, що хоче розкрити своїм рідним якийсь секрет. При цьому блогерка попередила батьків, що не вагітна і з нею все в порядку. Промацавши ґрунт, дівчина нарешті зізналася: вона працює стриптизеркою в одному з клубів.
Мабуть, у батьків було багато додаткових питань. Саме тому Лекс, використовуючи презентацію, пояснила, що вибрала це заняття через"секс-позитивного середовища, де вона може безпечно виразити себе під час виступу". І вона відчуває себе в абсолютній безпеці, адже в клубі серйозно працюють над анонімністю моделей.
Батьки спокійно відреагували на визнання дочки. Мама взагалі дала їй п'ять і подякувала за таку щирість. "Я дійсно ціную, що ти щира і ділишся з нами такими деталями свого життя. Рада, що ти дуже сильна", – відповіла мама.
Потішно, але батько поставив тільки одне питання. Його цікавило, скільки грошей дочка заробляє.
@mildwestsami
@lex1898 is WILD? Jokes aside our parents are the literal best, my mom said "I’m surprised how proud I am" ??? ##hotgirlshit##getthatbagsis♬ original sound - Mild West Sami
Раніше ми розповідали про кумедний інцидент, коли бойфренд розповів блогеру на камеру, що його дівчина виглядає на "чотири бали з десяти" і у них зовсім несерйозні стосунки. Він не знав, що вона весь час стояла за його спиною: її реакція була миттєвою.