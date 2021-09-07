"Я – стриптизерша": девушка рассказала родителям о своем большом секрете через презентацию с мемами

Дочь рассказала родным, что работает стриптизершей / Скриншот

Не обо всех карьерных решениях бывает легко рассказать родителям. Некоторые признания даются нелегко и требуют особой подготовки. Так, американка решила составить презентацию в PowerPoint, чтобы рассказать родителям о том, что она работает стриптизершей.

Презентация началась с доли интриги, потому что Лекс (наша героиня) сообщила, что хочет раскрыть своим родным некий секрет. При этом блогерша предупредила родителей, что не беременна и с ней всё в порядке. Прощупав почву, девушка наконец призналась: она работает стриптизёршей в одном из клубов.

Видимо, у родителей было много дополнительных вопросов. Именно поэтому Лекс, используя презентацию, объяснила, что выбрала это занятие из‑за"секс-позитивной среды, где она может безопасно выразить себя во время выступления". И она чувствует себя в абсолютной безопасности, ведь в клубе серьезно работают над анонимностью моделей.

Родители спокойно отреагировали на признание дочери. Мама вообще дала ей пять и поблагодарила за такую ​​искренность. "Я действительно ценю, что ты искренняя и делишься с нами такими деталями своей жизни. Рада, что ты очень сильная", – ответила мама.

Забавно, но отец поставил только один вопрос. Его интересовало, сколько денег дочь зарабатывает.

Ранее мы рассказывали о забавном инциденте, когда бойфренд рассказал блогеру на камеру, что его девушка выглядит на "четыре балла из десяти" и у них совсем несерьезные отношения. Он не знал, что она все время стояла за его спиной: ее реакция была мгновенной.