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Парень оценил любимую на 4 балла из 10: та была за его спиной и готовила пощёчину

6 июля 2021, 03:20

Тот не знал, что оказался жертвой пранка, а его возлюбленная (уже бывшая) стояла за его спиной и всё слышала.

Парень оценил любимую на 4 балла из 10 и опозорился: / rafreacts

Бойфренд рассказал блогеру на камеру, что его девушка выглядит на "четыре балла из десяти" и у них совсем несерьезные отношения. Он не знал, что она все время стояла за его спиной: ее реакция была мгновенной.

Пранкер Рафаэль Агаган, зарегистрированный в тиктоке под ником rafreacts3 (300 тыс. подписчиков), снимает социальные ролики и реакции незнакомцев на стрессовые ситуации, которые сам заранее режиссирует, пишет издание Tek Deeps.

В одном из недавних роликов его герой, скорее всего, за несколько секунд разрушил свои отношения. Это была специально спланирована шутка. Девушка обратилась к Рафаэлю с просьбой разыграть своего бойфренда. План был прост: блоггер должен был подойти к ее парню на улице и предложить тому оценить фото незнакомой инстаграм-модели по шкале от 1 до 10, в то время как за его спиной стояла его девушка – о чем парень, конечно же, ничего не знал.

Все так и получилось. Парень поставил 10 баллов незнакомой модели с инстаграма, отметив при этом, что модель выглядит блестяще. Его возлюбленная тем временем уже занервничала, но старалась держать себя в руках. Затем пранкер невзначай спросил, занято ли сердечко участника его эксперимента, на что получил неоднозначный ответ:

"У нас вообще ничего серьезного", – сказал парень.

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Блогер пошёл ва-банк и предложил незнакомцу оценить партнёршу по той же шкале. Ответ – четыре из десяти. Тогда пранкер понял, что настало время раскрыть все карты, поэтому не стал терять времени зря.

А что бы ты сделал, если бы я сказал тебе, что твоя девушка сейчас стоит прямо у тебя за спиной? – спросил Рафаэль у парня.

Последний сначала замешкался, но это продлилось недолго – возлюбленная (уже бывшая) не смогла скрыть эмоции и сразу "выписала" парню пощечину. На этом видео завершилось, но блогер пообещал впоследствии опубликовать продолжение курьезной истории.

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