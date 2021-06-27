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Поддельная свадьба и афера с квартирой: в Одессе у британца выманили четверть миллиона долларов

27 июня 2021, 12:53

В Одессе 52-летний Джеймс, подданный королевы Великобритании, угодил в центр классического мошенничества - брачной аферы на много тысяч долларов.

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Пострадавший Джеймс и Ирина / BBC

Жительница Одессы выманила у влюбленного в нее британца 250 тысяч евро. Об этом говорится в расследовании BBC. 52-летний британец Джеймс приехал в Одессу по делам — друг попросил его помочь создать новый проект поддержки детей-переселенцев с востока Украины.

У него завязались романтические отношения с 32-й летней Ириной (переселенкой из Донецка. Правда, на свидания пришлось постоянно брать с собой переводчика, потому что женщина не говорила по-английски. Переводчица — подруга Юлия — брала зарплату до 150 долларов США (107 фунтов стерлингов) в день.

В течение следующих полгода пара виделась, когда Джеймс приезжал в Одессу. Но до близости и поцелуев дело не доходило — переводчица Юлия всегда была рядом, и Ирина сказала ему, что не верила в секс до брака. За восемь месяцев до свадьбы пара устроила помолвку на шикарной вилле "Отрада" ‒ в ноябре 2016 года

Из-за бюрократических задержек в посольстве, что усложняло выезд Ирины в Британию, Джеймс решив переехать в Украину и начать новую жизнь с любимой женщиной. Он уволился с работы и продал свой дом, и они с Ириной начали искать совместное жилье в Одессе.

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"Собирались покупать жилье— потому что это давало своего рода постоянство отношениям. Мои друзья в Великобритании считали, что это большой шаг, но они радовались за меня, что у меня есть будущее", —сказал он.

Перевод денег из Великобритании в Украину непростой — существует ограничение по размеру перевода. Ирина предложила необычную договоренность о переводе его 200 тысяч долларов (141 000 фунтов стерлингов) "квартирных" денег в Украине. Вместо того, чтобы послать деньги на личный счет Ирины, Джеймсу сказали, что он должен положить деньги на счет компании ее подруги Кристины, организатора свадеб. Несмотря на некоторые сомнения, Джеймс переслал деньги Кристине. Когда сумма средств поступила в Украину, дела приняли негативный оборот

Ирина объявила Джеймсу, что банк выдаст деньги только при условии законного брака с Кристиной. Это было бы формальной задачей, которая было бы выполнена всего за 10 минут в ЗАГСе, а потом все бы отменили. Теперь Джеймс оказался в сложной ситуации — Ирина угрожала отказаться от свадьбы, если деньги банк не отдаст и они не приобретут жилье.

"Мне сказали, что расстаться с Кристиной, а затем повторно жениться на Ирине будет легко", — говорит Джеймс.

Свадьба с Ириной было запланирована на 11 июля, а в пятницу, 10 июля 2017 года, при поддержке своей невесты Ирины, Джеймс женился на организаторе свадеб по имени Кристина.

Деньги банк отдал, и в тот же день Кристина и Ирина объявили, что все 200 тысяч долларов были потрачены на квартиру. Позже мужчина обнаружит, что новое жилье самом деле стоило только 60 тысяч долларов (42 310 фунтов стерлингов), и оно было общей собственностью с "законной женой Кристиной".

На следующий день после бракосочетания с Кристиной Джеймс должен был "жениться" на Ирине ‒ якобы "она не хотела выглядеть в глазах родных проституткой". Свадьба обошлась в 20 тысяч долларов и эту сумму оплатил Джеймс. Причем британца напоили неким напитком и он потерял сознание. Очнулся Джеймс в больнице. Ирина отказалась ехать с ним, а на следующий день обвинила его в том, что он напился и унизил ее на глазах у его семьи.

Выяснилось, что Ирина была замужем, когда начала встречаться с Джеймсом. Официальные записи свидетельствуют, что она состояла в браке за Андреем Сиковым с августа 2015 года.

Обе женщины, говорит британец, обманули его на 250 тысяч долларов ‒ то есть на две трети его накоплений. Единственное, что ему удалось ‒ признать брак с Кристиной признали фиктивным и он стал единственным владельцем приобретенной квартиры.

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Напомним, ранее известный астролог рассказал, каким знакам Зодиака нужно опасаться аферистов-любовников.

Далее - копы рассказали, что после того, как страны Европы понемногу открывают границы после коронавирусного карантина, в Украине активизировались аферисты, которые пытаются нажиться на заробитчанах.

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