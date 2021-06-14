Уникальная девушка: китаянка отрастила 20-сантиметровые ресницы и попала в Книгу рекордов Гиннеса

Ю Цзян называет свои ресницы "подарком Будды" и не намерена с ними расставаться / YouTube-канал Книга рекордов Гиннеса

Китаянке Ю Цзян удалось отрастить ресницы по-настоящему рекордной длины. Одна их них – на левом глазу – и вовсе достигает 20 сантиметров. Другие ресницы чуть короче. Необычные ресницы девушки, которые продолжают расти, позволили ей дважды попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Как сообщает UPI, девушка не единожды обращалась к врачам с просьбой объяснить, почему ее ресницы продолжают расти. Однако никто не может сказать, откуда взялся такой феномен, а медицинские работники с удивлением разводят руками. Ю Цзян считает такие ресницы "подарком Будды" и не намерена с ними расставаться.

"Я также пыталась найти научные причины, такие как гены или что-то другое. Однако никто из моей семьи не имеет длинных ресниц, как я, поэтому это нельзя объяснить", - отметила девушка.Читайте такжеКак отрастить длинные ресницы: 5 лайфхаков

По словам обладательницы самых длинных ресниц, необычайную ситуацию она стала наблюдать еще в 2015 году. Тогда ресницы стремительно стали расти. Очередной рекорд был зафиксирован в 2016 году – тогда одна из ее ресниц достигла длины в 12,4 сантиметров.

Впрочем, девушка не жалуется и утверждает, что такие ресницы ей только помогают. К примеру, не нужно наносить макияж для глаз, которые и так вполне выразительные.

"Поскольку мои ресницы натуральные, мне легко мыть лицо и заниматься своей повседневной жизнью. Они выпадают и снова растут. Иногда они ломаются, если вы небрежно их натягиваете. Это не проблема, поскольку они все еще растут. Они сейчас на несколько сантиметров длиннее, чем были 5 лет назад", - подчеркнула Ю Цзян.