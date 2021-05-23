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Новые правила YouTube: реклама во всех видео и налог для украинских блогеров

23 мая 2021, 12:26
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В Google напомнили, что с 1 июня на видеостриминговой платформе YouTube начнут действовать новые условия использования.

Официальный логотив YouTube
Новые правила YouTube / Google

Руководство крупнейшего в мире видеохостинга YouTube объявило, что с 1 июня реклама на сайте появится во всех видеороликах. Это касается, в том числе тех роликов, которые не подключены к партнёрской программе.

С авторами, которые не подключены к монетизации, доходами никто делиться не собирается. Новые правила касаются и сервиса "YouTube детям". Если ребёнок пользуется им, родитель принимает правила от его имени.

Кроме того, YouTube вводит налоги для блогеров, живущих за пределами США, на прибыль, полученную от просмотров в Штатах. Причём речь идёт не только о рекламных просмотрах, но и доходах с YouTube Premium, Super-чата, Super-стикеров и членства на каналах. Авторам нужно будет предоставить налоговую информацию (ИНН, юрлицо, коммерческое название) в AdSense. Данные нужно отправить до 31 мая 2021 года, а если этого не сделать, то с дохода, сгенерированного во всех странах, может удерживаться налог в 24%.

С 1 июня 2021 года любые платежи, которые вы вправе получать от YouTube в соответствии с другими соглашениями между вами и YouTube, в том числе доход от функции "Спонсорство", "Суперчата" и участия в партнерской программе YouTube, будут считаться роялти. Если того потребует законодательство, Google будет удерживать налоги с подобных платежей – заявила дирекция видеохостинга.

Важно отметить, что налоги будут браться только с просмотров, которые осуществляются непосредственно на территории США – таким образом, если основной трафик поступает из Украины или Европы, то такие ютуберы не ощутят на себе эффект налогообложения.

Англоязычные каналы, с другой стороны, будут лишаться ощутимой доли от доходов. А учитывая, что Google уже забирает себе 45% от всех доходов, генерируемых рекламой и 30% от донатов, новая ставка может негативно сказаться на активности ваших любимых англоязычных каналов.

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Ранее мы сообщали, что в Раде готовятся ввести налог для интернет-гигантов вроде Google, EGS и Steam. Потенциально это означает значительный рост цен на цифровые игры (предположительно на 20%).

На данный момент так называемый "налог на Гугл" существует в 60 странах мира, среди которых страны ЕС, Великобритания, Россия, Беларусь. Еще несколько стран, в числе которых Израиль и Китай, собираются ввести такой же налог в ближайшее время.

YouTube
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