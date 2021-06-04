Мать - местная, отец - примат: в Анголе нашли "сына шимпанзе и женщины"

Аугусто Дембо - якобы сын шимпанзе и женщины / Africa Daily News

12-летний Аугусто Дембо из Луанды (Ангола, Африка) утверждает, что его биологический отец — шимпанзе. Как сообщает местный портал Africa Daily News, именно так парню говорила его мать.

Сейчас генетический состав тела Дембо оспаривают эксперты.Такое внимание к ребенку началась после того, когда его мать якобы призналась ему в том, что он является результатом секса между ней и шимпанзе.

В издании отмечают, что, предположительно, женщина имела связь с самцом шимпанзе, которая длилась несколько лет, пока она работала офицером по охране окружающей среды и природы в национальном парке Камеи.

После того, как история была опубликована в местной газете, мальчик стал знаменитым. К месту его жительства потянулись толпы поклонников, желающие не только посмотреть на уникального ребенка, но и оказать ему материальную помощь.

Как говорит специалист муниципальной больницы Луанды Антонио Мендес, сексуальные отношения между людьми и шимпанзе довольно распространены в этом регионе. Но это первый раз, когда женщина сообщила о беременности.

Президент Анголы Жуан Лоренсу уже назвал мальчика "ангольским чудо-ребенком", а также "знаком от Бога" и "свидетельством величия Республики Ангола".

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Напомним, ранее сообщалось:

Компания Neuralink, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, вживила специально разработанный нейроимплант в мозг примата.

По словам Маска, операция состоялось успешно. Коммерсант утверждает, что обезьяна в данный момент играет в видеоигры и находится в исключительном самочувствии.