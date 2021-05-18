Amazon готується купити студію-творця Джеймса Бонда за нечувану суму

Джеймс Бонд 2021 / прес-служба B&H

Джеф Безос веде переговори з компанією Metro-Goldwyn-Mayer про покупку за дев'ять мільярдів доларів.

Як повідомляє Variety з посиланням на свої джерела і підтверджує The New York Times, обидві компанії зацікавлені в покупці.

Журналісти New York Times стверджують, що угода додасть 4000 фільмів Metro-Goldwyn-Mayer в потокову бібліотеку Amazon, в тому числі франшизи про Джеймса Бонда, Роккі і Блондинку в законі.

Повідомляється, що угода організована Майком Хопкінсом, старшим віце-президентом Amazon Studios і Prime Video, безпосередньо з головою правління MGM Кевіном Ульріхом, чий Anchorage Capital є великим акціонером MGM.

MGM шукала покупця протягом декількох місяців, запропонувавши в якості ціни 9 мільярдів доларів. Apple і Comcast раніше відмовилися від MGM і вирішили, що він коштує приблизно 6 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року перед початком продажу MGM оцінили в 5,5 мільярда доларів ринкової ціни. Amazon виплатить ціну майже вдвічі завищену суму в порівнянні з показниками.

Нагадаємо, фільм про Джеймса Бонда в 2021 році відправили на перезйомку. Зараз прем'єру Джеймса Бонда запланували на дату виходу Форсажу 9 в 2021 році.