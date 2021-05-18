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Amazon готовится купить студию-создателя Джеймса Бонда за баснословную суму

18 мая 2021, 11:13

Супер-корпорация Amazon хочет купить компанию MGM вместе со всеми фильмами и авторскими правами.

Джеймс Бонд 2021
Джеймс Бонд 2021 / пресс-служба B&H

Джеф Безос ведет переговоры с компанией Metro-Goldwyn-Mayer о покупке за девять миллиардов долларов.

Как сообщает Variety со ссылкой на свои источники и подтверждает The New York Times, обе компании заинтересованы в покупке.

Журналисты из New York Times утверждают, что сделка добавит 4000 фильмов Metro-Goldwyn-Mayer в потоковую библиотеку Amazon, в том числе франшизы о Джеймсе Бонде, Рокки и Блондинке в законе.

Сообщается, что сделка организована Майком Хопкинсом, старшим вице-президентом Amazon Studios и Prime Video, непосредственно с председателем правления MGM Кевином Ульрихом, чей Anchorage Capital является крупным акционером MGM.

MGM искала покупателя в течение нескольких месяцев, предложив в качестве запрашиваемой цены 9 миллиардов долларов. Apple и Comcast ранее отказались от MGM и решили, что он стоит примерно 6 миллиардов долларов.

Напомним, что в декабре 2020 года перед началом продажи MGM оценили в 5,5 миллиарда долларов рыночной цены. Amazon выплатит цену почти вдвое завышенную в сравнении с показателями.

Напомним, фильм про Джеймса Бонда в 2021 году отправили на пересъемку. Сейчас премьеру Джеймса Бонда запланировали на дату выхода Форсажа 9 в 2021 году.

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