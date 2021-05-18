Amazon готовится купить студию-создателя Джеймса Бонда за баснословную суму

Супер-корпорация Amazon хочет купить компанию MGM вместе со всеми фильмами и авторскими правами.
Джеф Безос ведет переговоры с компанией Metro-Goldwyn-Mayer о покупке за девять миллиардов долларов.
Как сообщает Variety со ссылкой на свои источники и подтверждает The New York Times, обе компании заинтересованы в покупке.
Журналисты из New York Times утверждают, что сделка добавит 4000 фильмов Metro-Goldwyn-Mayer в потоковую библиотеку Amazon, в том числе франшизы о Джеймсе Бонде, Рокки и Блондинке в законе.
Сообщается, что сделка организована Майком Хопкинсом, старшим вице-президентом Amazon Studios и Prime Video, непосредственно с председателем правления MGM Кевином Ульрихом, чей Anchorage Capital является крупным акционером MGM.
MGM искала покупателя в течение нескольких месяцев, предложив в качестве запрашиваемой цены 9 миллиардов долларов. Apple и Comcast ранее отказались от MGM и решили, что он стоит примерно 6 миллиардов долларов.
Напомним, что в декабре 2020 года перед началом продажи MGM оценили в 5,5 миллиарда долларов рыночной цены. Amazon выплатит цену почти вдвое завышенную в сравнении с показателями.
Напомним, фильм про Джеймса Бонда в 2021 году отправили на пересъемку. Сейчас премьеру Джеймса Бонда запланировали на дату выхода Форсажа 9 в 2021 году.