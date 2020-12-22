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Джеймс Бонд в 2021 выйдет онлайн

22 декабря 2020, 15:20

Компания, которая владеет Metro-Goldwyn-Mayer готовится банкротится, и продает свои проекты онлайн-платформам.

Джеймс Бонд не время умирать
Джеймс Бонд не время умирать / MGM STUDIOS

Компания MGM Hollidays продает активы из-за близости банкротства, и поскольку она владеет Metro-Goldwyn-Mayer, то подыскивает покупателей среди стриминговых платформ, чтобы продать свои фильмы.

Как сообщает The Wall Street Journal, для 25 фильма о Джеймсе Бонде подыскивают покупателя.

Киностудия обратилась к банкирам, чтобы найти покупателя, поскольку медиа-компании стремятся запастись контентом.

Как сообщают источники издания, компания MGM подключилась к инвестиционным банкам Morgan Stanley и LionTree LLC и начала официальный процесс продажи. По их информации, рыночная стоимость компании составляет около 5,5 миллиардов долларов, исходя из акций и включая включая долг.

Среди кинофраншиз компании - фильмы о Джеймсе Бонде, Рассказ служанки, Викинги, Хоббит и другие.

Примечательно, что Джемс Бонд - был первый отложенный фильм из-за коронавируса, и создатели надеялись, что к ноябрю пандемия устаканится.

Сейчас премьеру Джеймса Бонда запланировали на дату выхода Форсажа 9 в 2021 году.

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