Джеймс Бонд в 2021 выйдет онлайн

Компания, которая владеет Metro-Goldwyn-Mayer готовится банкротится, и продает свои проекты онлайн-платформам.
Компания MGM Hollidays продает активы из-за близости банкротства, и поскольку она владеет Metro-Goldwyn-Mayer, то подыскивает покупателей среди стриминговых платформ, чтобы продать свои фильмы.
Как сообщает The Wall Street Journal, для 25 фильма о Джеймсе Бонде подыскивают покупателя.
Киностудия обратилась к банкирам, чтобы найти покупателя, поскольку медиа-компании стремятся запастись контентом.
Как сообщают источники издания, компания MGM подключилась к инвестиционным банкам Morgan Stanley и LionTree LLC и начала официальный процесс продажи. По их информации, рыночная стоимость компании составляет около 5,5 миллиардов долларов, исходя из акций и включая включая долг.
Среди кинофраншиз компании - фильмы о Джеймсе Бонде, Рассказ служанки, Викинги, Хоббит и другие.
Примечательно, что Джемс Бонд - был первый отложенный фильм из-за коронавируса, и создатели надеялись, что к ноябрю пандемия устаканится.
Сейчас премьеру Джеймса Бонда запланировали на дату выхода Форсажа 9 в 2021 году.