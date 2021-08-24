DC comics зроблять Супермена геєм в нових випусках коміксів

Супермен / DC Comics

Художник DC Comics Ітан Ван Сківер розсекретила плани Warner Bros змінити Супермена. Замість Кларка Кента, закоханого в Лоїс, на перший план вийде інший персонаж з ЛГБТ-спільноти.

Як стверджує художник, під час спілкування з ведучими на YouTube-каналі ComicArtistPro Secrets, в нових коміксах Кларка Кента замінить його "нетрадиційний" син – Джонатан.

У першому ж випуску хлопець оголосить про свою орієнтацію і знайде бойфренда.

читайте такожЗ'явилися подробиці зйомок фільму про темношкірого Супермена за коміксамиПоки що офіційних коментарів від DC Comics немає, але за чутками, вони не домовилися по грошах з родичами творців персонажа. А без їхньої згоди використовувати образ Супермена не вийде. Мова поки тільки про комікси, екранізація в найближчі роки не планується.

Зате нещодавно повідомлялося, що натурала Аквамена у виконанні Джейсона Момоа замінять теж - Warner Bros після 3 картини з Момоа замінять Артура на ЛГБТ-персонажа.

Про нову Диво-жінку поки що нічого не відомо, але Петті Дженкінс ще раніше заявляла, що Чудо жінка 1984 - останній фільм під її керівництвом.