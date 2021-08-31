Фільм Безсмертна гвардія 2 зніме авторка Зоряних воєн

Безсмертна гвардія 2 / Netflix

Режисер Вероніка Махоні замінює Джину Прінс-Байтвуд на посаді режисера Безсмертної гвардії 2 з поверненням всієї оригінальної команди, включаючи Шарліз Терон.

Як повідомляють Screen Rant з посиланням на Deadline, Netflix і Skydance знайшли більш ніж гідного наступника в особі Махоні, яка привернула увагу відтоді, як була другим режисером фільму Зоряні війни. Скайуокер. Схід.

Вона заявила, що була вражена фільмом Безсмертна гвардія, і просто мріяла над ним попрацювати: "Завжди хотіла продовжувати просувати жанр для глядачів, які люблять бойові дії. Сердечно знімаю капелюх перед світом, який сміливо висувають Джина, Шарліз, Фернандес, Skydance, Netflix, Marc Evans Productions, Denver & Delilah Films і вся команда"читайте такожБезсмертна Гвардія 2020 - живи, щоб померти

Продюсери Netflix Терон, Бет Коно і Ей Джей Дікс підтримали вибір Махоні на роль режисера, і підтвердили, що вони будуть продюсерами другої частини.

Джина Прінс-Байтвуд вважала за краще не повертатися для продовження, незважаючи на те, що працювала над сценарієм. Замість цього вона в даний час працює над фільмом Король-жінка для Sony, в якому знімаються Віола Девіс і Тусо Мбеду.

Про сюжет Безсмертна гвардія 2 відомо дуже мало - по ідеї їх стара подруга буде вистежувати колишніх соратників по одному і почне з зрадника, якого героїня Шарліз залишила в живих.