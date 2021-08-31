Фильм Бессмертная гвардия 2 снимет создательница Звездных Войн

Бессмертная гвардия 2 / Netflix

Режиссер Вероника Махони заменяет Джину Принс-Байтвуд на посту режиссера Бессмертной гвардии 2 с возвращением всей оригинальной команды, включая Шарлиз Терон.

Как сообщают Screen Rant со ссылкой на Deadline, Netflix и Skydance нашли более чем достойного преемника в лице Махони, которая привлекла внимание с тех пор, как была вторым режиссером фильма Звездные войны. Скайуокер. Восход.

Она заявила, что была впечатлена фильмом Бессмертная гвардия, и просто мечтала над ним поработать: "Всегда хотела продолжать продвигать жанр для зрителей, любящих боевые действия. Сердечно снимаю шляпу перед миром, который смело выдвигают Джина, Шарлиз, Фернандес, Skydance, Netflix, Marc Evans Productions, Denver & Delilah Films и вся команда"Читайте такжеБессмертная Гвардия 2020 - живи, чтобы умереть

Продюсеры Netflix Терон, Бет Коно и Эй Джей Дикс поддержали выбор Махони на роль режиссера, и подтвердили, что они будут продюсерами второй части.

Джина Принс-Байтвуд предпочла не возвращаться для продолжения, несмотря на то, что работала над сценарием. Вместо этого она в настоящее время работает над фильмом Король-женщина для Sony, в котором снимаются Виола Дэвис и Тусо Мбеду.

О сюжете Бессмертная гвардия 2 известно очень мало - по идее их старая подруга будет выслеживать бывших соратников по одному и начнет с предателя, которого героиня Шарлиз оставила в живых.