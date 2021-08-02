Фільм Час 2021 - рецензія та огляд нового шедевру Найта Шьямалана

Час 2021 - рецензія та огляд на фільм / Universal

Найт Шьямалан під час коронавірусного карантину знімав фільм Час, про який майже нічого не повідомляв. Інтрига трималася буквально до останнього моменту перед прем'єрою - ні трейлери ні кадри не могли показати, що ж геній придумав цього разу.

Фільм вийшов у різних країнах у різний час, і не дивно, що відгуки змішалися. В Україні Час / Old вийшов 27 липня, і буквально шокував глядачів.

Найт Шьямалан в черговий раз зміг справити враження - буквально зі жменькою акторів і зйомками на безлюдному пляжі. У чому ж секрет?

Час 2021 / Old 2021 - сюжет

Стиль Шьямалана вгадувати - як фільми Тарантіно. Тільки останній славитися "смачними" діалогами, в той час, як місиво, яке відбувається поза діалогів часом буває неймовірними або божевільним.

Найт Шьямалан може зняти фільм, в якому не буде ні одного діалогу, і він повністю передасть всю гаму почуттів - налякає або насмішить глядача. Не виняток - Час 2021 / Old 2021. З перших секунд ми дізнаємося неблагополучний тип сім'ї, який показує Шьямалан - у матері явно якісь проблеми, і це не тільки в плані відносин, але і зі здоров'ям. У чоловіка явно комплекси і затаєна злість / образа. Діти в курсі проблем батьків - але роблять вигляд, що все добре, хоча і вони не зовсім звичайні - ну як тут вирости нормальними?

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Час 2021 - сюжет / Universal

Готель, назву якої випадково приховують гілки, назва острова не називається - гості всіх національностей - ідеальний сценарій для Оскара.

Сімейство по секрету вивозять на безлюдний пляж із запасом продуктів. Але проблеми починаються тоді, коли вони розуміють, що на пляжі - труп, а вийти вони не можуть.

Шьямалан показав справжній жах від подій на пляжі, але насправді в кадрі тільки один раз промайнуло щось страшне. Вся картина знята таким ракурсом, що глядач просто тримається в неймовірній напрузі. І жах викликає той факт, як люди реагують на ефект пляжу і те, чого вони не бачать - за день для них проходить близько 40-45 років.читайте такожСтаре 2021 / Час 2021 - дата виходу, актори і новий трейлер

Приплив не дає відплисти, а близькість дивної скелі не дає вийти з пляжу пішки. Крім старості у всіх починають загострюватися хвороби. І пухлина або нестача кальцію - ніщо в порівнянні з прогресуючим божевіллям. І якби режисер вирізав всі діалоги з фільму, кіно не стало б гірше - тільки кращим і більш лякаючим.

Три щасливі сім'ї з таємними проблемами потрапляють на пляж, але вибратися вдасться не всім. І Вам навіть не буде хотітися знати, що це за пляж і навіщо це все. Хоча правда не менш шокуюча - причому здебільшого вона лякає, тим, яке чудовисько - звичайна людина, "Білий комірець" у офісі.

Час 2021 / Old 2021 - ефекти і постановка

Окреме місце необхідно виділити для ефектів і постановки - природа показана просто чудовою. Підводний світ, зйомки з неба, пляж, крупиці піску, близькі плани під час зйомок героїв - все просто чудово. Фільми Жака Кусто, звичайно були не такої якості, як нині у Шьямалана, але необхідно віддати належне - як він знайшов людей, які зробили такі прекрасні кадри.

Спецефекти у фільмі були - звичайно. Вони залежали від травм, які люди можуть отримати в зоні, коли клітини шалено діляться. Неправильно зрощена кінцівка, хребці, ефекти від пластичних операцій?

Примітно, як ми вже відзначили, що реально "лякалки" нам роблять лише раз протяго усього фільму. Весь інший час перегляду ви будете сидіти і трястися від жаху лише від таланту режисера.

Час 2021 / Old 2021 - актори і ролі

Гаель Гарсіа Берналь

Кетлін Чалфант

Вікі Крипс,

Эмун Елліотт,

Руфус Сьюелл,

Кен Люн,

Еліза Сканлен,

Алекс Вольф,

Ніккі Амука-Берд,

Аарон П'єр,

Ембет Девідц,

Еббі Лі,

Томасин Маккензі.

Фільм Час 2021 вийшов у всіх кінотеатрах України 27 серпня.

Олександр Галаджій для Главреда