Фильм Время 2021 - рецензия и обзор на новый шедевр Найта Шьямалана

Время 2021 - рецензия и обзор на фильм / Universal

Найт Шьямалан во время коронавирусного карантина снимал фильм Время, про который почти ничего не сообщал. Интрига держалась буквально до последнего момента перед премьерой - ни трейлеры ни кадры не могли показать, что же гений придумал в этот раз.

Фильм выходил в разных странах в разное время, и неудивительно, что отзывы смешались. В Украине Время / Old вышел 27 июля, и буквально шокировал зрителей.

Найт Шьямалан в очередной раз смог произвести впечатление - буквально с горсткой актеров и съемками на безлюдном пляже. В чем же секрет?

Время 2021 / Old 2021 - сюжет

Стиль Шьямалана угадывать - как фильмы Тарантино. Только последний славиться "смачными" диалогами, в то время, как месиво, которое происходит вне диалогов порой бывает невероятными или сумасшедшим.

Найт Шьямалан может снять фильм, в котором не будет не одного диалога, и он полностью передаст всю гамму чувств - напугает или обрадует зрителя. Не исключение и Время 2021 / Old 2021. С первых секунд мы узнаем неблагополучный тип семьи, который показывает Шьямалан - у Матери явно какие-то проблемы, и это не только в плане отношений, но и со здоровьем. У мужчины явно комплексы и затаенная злость/обида. Дети в курсе проблем родителей - но делают вид, что все хорошо, хотя и они не совсем обычные - ну как тут вырасти нормальными?

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Время 2021 - сюжет / Universal

Гостиница, название которой случайно скрывают ветки, название острова не называется - гости всех национальностей - идеальный сценарий для Оскара.

Семейство по секрету вывозят на безлюдный пляж с запасом продуктов. Но проблемы начинаются тогда, когда они понимают, что на пляже - труп, а выйти они не могут.

Шьямалан показал настоящий ужас от событий на пляже, но на самом деле в кадре только один раз мелькнуло что-то страшное. Вся картина снята таком ракурсе, что зритель просто держится в невероятном напряжении. И ужас вызывает тот факт, как люди реагируют на эффект пляжа - за день для низ проходит около 40-45 лет.Читайте такжеСтарое 2021 - дата выхода, актеры и новый трейлер

Прилив не дает уплыть, а близость странной скалы не дает выйти из пляжа пешком. Кроме старости у всех начинают обостряться болезни. И опухоль или нестача кальция - ничто в сравнении с прогрессирующим безумием. И если бы режиссер вырезал все диалоги из фильма, он не стал бы хуже - только лучше и более пугающим.

Три счастливые семьи с тайными проблемами попадают на пляж, но выбраться удастся не всем. И Вам даже не будет хотеться знать, что это за пляж и зачем. Хотя правда не менее шокирующая - причем большей частью она пугает, тем, какое чудовище - обычный человек, белый воротничок в офисе.

Время 2021 / Old 2021 - эффекты и постановка

Отдельное место необходимо выделить для эффектов и постановки - природа показал просто чудесной. Подводный мир, съемки с неба, пляж, крупицы песка, близкие планы во время съемок героев - все просто восхитительно. Фильмы Жака Кусто, конечно были не такого качества, как нынче у Шьямалана, но необходимо отдать должное - как он нашел людей, которые сделали ТАКИЕ прекрасные кадры.

Спецэффекты в фильме были - конечно. Они зависели от травм, которые люди могут получить в зоне, когда клетки бешено делятся. Неправильно сросшаяся конечность, позвонки, эффекты от пластических операций?

Примечательно, как мы уже отметили, что реально "пугалки" нам делают лишь раз. Все остальное время просмотра вы будете сидеть и трястись от стразха только от таланта режиссера.

Время 2021 / Old 2021 - актеры и роли

Гаэль Гарсиа Берналь

Кэтлин Чалфант

Вики Крипс,

Эмун Эллиотт,

Руфус Сьюэлл,

Кен Люн,

Элиза Сканлен,

Алекс Вольф,

Никки Амука-Берд,

Аарон Пьер,

Эмбет Дэвидц,

Эбби Ли,

Томасин Маккензи.

Фильм Время 2021 вышел во всех кинотеатрах Украины 27 августа.

Александр Галаджий для Главреда