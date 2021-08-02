УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Фильм Время 2021 - рецензия и обзор на новый шедевр Найта Шьямалана

Александр Галаджий

журналист

2 августа 2021, 19:55

В Украине и во всем мире вышел долгожданный шедевр Найта Шьямалана - Время.

Время 2021
Время 2021 - рецензия и обзор на фильм / Universal

Найт Шьямалан во время коронавирусного карантина снимал фильм Время, про который почти ничего не сообщал. Интрига держалась буквально до последнего момента перед премьерой - ни трейлеры ни кадры не могли показать, что же гений придумал в этот раз.

Фильм выходил в разных странах в разное время, и неудивительно, что отзывы смешались. В Украине Время / Old вышел 27 июля, и буквально шокировал зрителей.

Найт Шьямалан в очередной раз смог произвести впечатление - буквально с горсткой актеров и съемками на безлюдном пляже. В чем же секрет?

Время 2021 / Old 2021 - сюжет

Стиль Шьямалана угадывать - как фильмы Тарантино. Только последний славиться "смачными" диалогами, в то время, как месиво, которое происходит вне диалогов порой бывает невероятными или сумасшедшим.

Найт Шьямалан может снять фильм, в котором не будет не одного диалога, и он полностью передаст всю гамму чувств - напугает или обрадует зрителя. Не исключение и Время 2021 / Old 2021. С первых секунд мы узнаем неблагополучный тип семьи, который показывает Шьямалан - у Матери явно какие-то проблемы, и это не только в плане отношений, но и со здоровьем. У мужчины явно комплексы и затаенная злость/обида. Дети в курсе проблем родителей - но делают вид, что все хорошо, хотя и они не совсем обычные - ну как тут вырасти нормальными?

Реклама
Время 2021
Время 2021 - сюжет / Universal

Гостиница, название которой случайно скрывают ветки, название острова не называется - гости всех национальностей - идеальный сценарий для Оскара.

Семейство по секрету вывозят на безлюдный пляж с запасом продуктов. Но проблемы начинаются тогда, когда они понимают, что на пляже - труп, а выйти они не могут.

Шьямалан показал настоящий ужас от событий на пляже, но на самом деле в кадре только один раз мелькнуло что-то страшное. Вся картина снята таком ракурсе, что зритель просто держится в невероятном напряжении. И ужас вызывает тот факт, как люди реагируют на эффект пляжа - за день для низ проходит около 40-45 лет.Читайте такжеСтарое 2021 - дата выхода, актеры и новый трейлер

Прилив не дает уплыть, а близость странной скалы не дает выйти из пляжа пешком. Кроме старости у всех начинают обостряться болезни. И опухоль или нестача кальция - ничто в сравнении с прогрессирующим безумием. И если бы режиссер вырезал все диалоги из фильма, он не стал бы хуже - только лучше и более пугающим.

Три счастливые семьи с тайными проблемами попадают на пляж, но выбраться удастся не всем. И Вам даже не будет хотеться знать, что это за пляж и зачем. Хотя правда не менее шокирующая - причем большей частью она пугает, тем, какое чудовище - обычный человек, белый воротничок в офисе.

Время 2021 / Old 2021 - эффекты и постановка

Отдельное место необходимо выделить для эффектов и постановки - природа показал просто чудесной. Подводный мир, съемки с неба, пляж, крупицы песка, близкие планы во время съемок героев - все просто восхитительно. Фильмы Жака Кусто, конечно были не такого качества, как нынче у Шьямалана, но необходимо отдать должное - как он нашел людей, которые сделали ТАКИЕ прекрасные кадры.

Спецэффекты в фильме были - конечно. Они зависели от травм, которые люди могут получить в зоне, когда клетки бешено делятся. Неправильно сросшаяся конечность, позвонки, эффекты от пластических операций?

Примечательно, как мы уже отметили, что реально "пугалки" нам делают лишь раз. Все остальное время просмотра вы будете сидеть и трястись от стразха только от таланта режиссера.

Время 2021 / Old 2021 - актеры и роли

  • Гаэль Гарсиа Берналь
  • Кэтлин Чалфант
  • Вики Крипс,
  • Эмун Эллиотт,
  • Руфус Сьюэлл,
  • Кен Люн,
  • Элиза Сканлен,
  • Алекс Вольф,
  • Никки Амука-Берд,
  • Аарон Пьер,
  • Эмбет Дэвидц,
  • Эбби Ли,
  • Томасин Маккензи.

Фильм Время 2021 вышел во всех кинотеатрах Украины 27 августа.

Александр Галаджий для Главреда

новости шоу бизнеса Галаджий Александр новости кино
Сейчас вы просматриваете новость «Фильм Время 2021 - рецензия и обзор на новый шедевр Найта Шьямалана». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Всего за сутки в Гренландии растаяло 8,5 миллиарда тонн льда: кому угрожает большая водаВсего за сутки в Гренландии растаяло 8,5 миллиарда тонн льда: кому угрожает большая вода Первые признаки беременности – когда и на что обращать вниманиеПервые признаки беременности – когда и на что обращать внимание "Первый удар в челюсть": в США предупредили Москву об ответной атаке на корабли России в Черном море"Первый удар в челюсть": в США предупредили Москву об ответной атаке на корабли России в Черном море Тащили по земле за волосы: в Черкассах одесские байкеры жестоко избили молодую паруТащили по земле за волосы: в Черкассах одесские байкеры жестоко избили молодую пару Саудиты сделали сезонСаудиты сделали сезон

Последние новости

19:55

Фильм Время 2021 - рецензия и обзор на новый шедевр Найта Шьямалана

19:51

РФ испытывает на жителях ОРДЛО свою новую вакцину - разведка Видео

19:39

Не вернулся с пробежки: в Киеве исчез белорусский активист

19:30

Украинцы не должны требовать больше медалей мнение

19:14

В России из-за лесных пожаров среди бела дня пропал солнечный свет Видео

Реклама
19:02

Столица готовится к наихудшему сценарию по коронавирусу - Рубан Видео

19:00

Бокал вина каждый день: что на самом деле происходит с организмом Видео

18:50

Зеленский заинтриговал украинцев мероприятиями к юбилейному Дню Независмости Украины

18:44

Mamarika родила первенца - трогательное фото из роддома

18:40

Скандал на Олимпиаде: супруг белорусской легкоатлетки сбежал в Киев

18:39

Представительница раскрыла реальную ситуацию со здоровьем МакSим

18:34

Телефонный код Киева: как дозвониться со стационарного и мобильного

18:27

Трех девушек из Тернопольщины продали в сексуальное рабство в Португалию

18:04

Приметы на 3 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:02

Без "постсоветского пространства": Кулеба призвал ЕС считать Украину частью Запада Видео

17:51

"Моя жена": мужчина набросился на женщину в троллейбусе и жутко ее избил Видео

17:42

Назвали дату 5 сезона шоу Танці з зірками 2021 на канале 1+1

17:40

Международный день пива: когда и как отмечают, поздравления и картинки

17:20

Телеканал 1+1 стал лидером телесмотрения по результатам июля

17:12

Жуткая авария на Хмельнитчине: три жертвы, в том числе 3-летний ребенок Видео

Реклама
17:10

Не медузы и не комары: на украинский курорт налетела новая напасть Видео

17:04

Появились подробности состояния танцора Дорофеевой на следующий день после травмы

16:55

Симптомы Альцгеймера: признаки вождения могут указывать на ранние стадии заболевания Видео

16:50

"Вкусная": Бывшая жена Позитива впечатлила аппетитной фигурой, катаясь на доске

16:31

В Киеве таксист издевался над Украиной и жестоко изрезал ножом американца

16:30

У россиянки в руках взорвался батон Видео

16:19

Неожиданные способы использования уксуса в доме и для здоровья Видео

15:44

Киевлян предупреждают о новом локдауне: власти готовят новые спецпропуска и ограничения Видео

15:44

Спинальный хирург назвал шесть неожиданных причин боли в спине Видео

15:43

Как пополнить Водафон без комиссии и что делать с бонусами

15:35

Украина в "логове" Лукашенко: Россия разразилась условием диалога по Донбассу

15:30

Пойдет ли по плану учебный год в Украине под атакой новых штаммов COVID-19 - прогноз Комаровского Видео

15:19

В УАФ определились с главными кандидатами на замену Шевченко во главе сборной Украины

15:17

Задержан сотрудник УГО, чуть не убивший танцора Нади Дорофеевой - появились видео драки Видео

15:04

Самое вкусное абрикосовое варенье на зиму: старинный рецепт Видео

14:58

Вера Брежнева сняла клип на песню Розовый дым Видео

14:30

Никаких планов по остановке СП-2: ФРГ не ударит по трубе, даже если РФ пойдет в атаку – Bloomberg Видео

14:14

Налетит опасная погода: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании Видео

14:11

Когда День шахтера в Украине в 2021 году: дата, традиции праздника, интересные факты о профессии

13:48

На популярном украинском курорте водный мотоцикл на скорости протаранил "банан" с людьми Видео

Реклама
13:41

Названы три умных совета по приготовлению на гриле, чтобы избежать риска рака Видео

13:30

В Украине продолжает расти стоимость проезда: какая ситуация в разных регионах Видео

13:18

Первые признаки беременности – когда и на что обращать внимание Видео

13:13

Бухгалтеры, экономисты и юристы могут исчезнуть к 2030 году: 13 "ненужных" профессий в будущем

13:08

Как Украина будет праздновать День Независимости: появилась программа мероприятий Видео

12:52

Засухи как в Испании или в Израиле: эксперты дали мрачный прогноз по изменению украинского климата Видео

12:46

В моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образа Фото Видео

12:45

"В процессе": Mamarika в роддоме - врачи готовят певицу к родам

12:43

Не менее трех порций: врачи рассказали, какие продукты обязательно нужны детям Видео

12:41

После решения СНБО бэк-офис "Укрзализныци" распускают - СМИ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять