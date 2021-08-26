Головного героя в серіалі Інтерв'ю з вампіром зіграє актор Гри престолів

Гра престолів / кадр з фільму

Джейкоб Андерсон, який зіграв Сірого Хробака в Грі престолів, виконає головну роль в новій екранізації Інтерв'ю з вампіром - французького середньовічного дворянина Луї.

Як повідомляє Variety, син афро-карибського дисидента музикант Джейкоб Андерсон буде другим в історії, хто виконує роль Луї де Пон Дю Лака, третього вампіра, якого створив Лестат.

Журналісти повідомляють, що серіал буде створений у вигляді екранізації розповіді Луї журналісту про те, як Лестат знайшов його, перетворив на вампіра, а потім навчав всьому, що сам знав.

Як раніше повідомляв Главред, Лестата зіграє Сем Рід, найбільш відомий за Анонімом і Відплатою.

Шоураннером і сценаристом виступає Ролін Джонс, який працював над Тим, що вигаяє диявола. А авторка оригінального роману Енн Райс доклала руку до проекту в якості продюсера.

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Перші два епізоди поставить Алан Тейлор, режисер Тора 2, Ігри престолів і Підпільної імперії.

Всього в серіалі буде 8 епізодів, які вийдуть в 2022 році.

Поки що авторка романів "Вампірські хроніки" ніяк не оцінює майбутній серіал, акторів, яких вибрали на ролі і запропонований кіноробами сценарій.

Нагадаємо, що Анджей Сапковський схвалив екранізацію серії романів Відьмак телесервісом Netflix, хоч фанати його книг критикують серіал.