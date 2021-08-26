Главного героя в сериале Интервью с вампиром сыграет актер Игры престолов

Появились подробности актерского состава нового сериала про вампиров.
Джейкоб Андерсон, сыгравший Серого Червя в Игре престолов, исполнит главную роль в новой экранизации Интервью с вампиром - французского средневекового дворянина Луи.
Как сообщает Variety, сын афро-кариббского диссидента музыкант Джейкоб Андерсон будет вторым в истории, кто исполняет роль Луи Де Пон Дю Лака, третьего вампира, которого создал Лестат.
Журналисты сообщают, что сериал будет создан в виде экранизации рассказа Луи журналисту о том, как Лестат наше его, превратил в вампира, а потом обучал всему, что сам знал.
Как ранее сообщал Главред, Лестата сыграет Сэм Рид, наиболее известный по Анониму и Возмездию.
Шоураннером и сценаристом выступает Ролин Джонс, работавший над Изгоняющим дьявола. А автор оригинального романа Энн Райс приложила руку к проекту в качестве продюсера.
Первые два эпизода поставит Алан Тейлор, режиссер Тора 2, Игры престолов и Подпольной империи.
Всего в сериале будет 8 эпизодов, которые выйдут в 2022 году.
Пока что авторша романов "Вампирские хроники" никак не оценивает предстоящий сериал, актеров, которых выбрали на роли и предложенный киноделами сценарий.
Напомним, что Анджей Сапковский одобрил экранизацию серии романов Ведьмак телесервисом Netflix, хоть фанаты его книг критикуют сериал.