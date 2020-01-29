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Ведьмак Netflix - Сапковский высказался о "творчестве" на тему его романов

29 января 2020, 15:56

Создатель настоящего Ведьмака Анджей Сапковский согласился прокомментировать новый сериал про Геральта от сервиса Netflix..

Ведьмак 2019
Ведьмак 2019 / Netflix

Создатель Ведьмака Анджей Сапковский очень критично относился ко всем фильмам, сериалам и играм по его творению, и не желал расставаться с правами на Геральта десятилетиями. Но после заключения контракта с Netflix, не только все продал, но и согласился наконец прокомментировать их "творчество".

В новом интервью высказывания Сапковского кардинально отличаются от комментариев на фильм и сериал Вельмак польского производства. Что же именно сказал Сапковский про Лорен Шмидт и ее идею, говорится в интервью изданию io9.

Сапковский намекнул, что за продажу прав на Ведьмака Netflix сделал ему весьма щедрое предложение.Читайте такжеВедьмак 2 сезон: когда выходит продолжение сериала

"Должен признаться, сначала я не хотел этого делать. Ко мне раньше обращались многие люди, в основном далеко не серьезные. Поэтому я практически потерял надежду, и меня было трудно убедить, когда вдруг появилось другое предложение. Но это конкретное предложение было деловым, и люди, стоящие за ним, оказались симпатичными мне. У меня были все основания отреагировать положительно", - говорит он.

На вопрос о том, насколько Сапковский был вовлечен в съемки, Анджей ответил цитатой из Библии: "Не очень, по моей собственной просьбе. Я не люблю работать слишком усердно или слишком долго. Кстати, я вообще не люблю работать. "Пусть тот, кто без греха, бросит в меня первый камень" (Иоанна 8: 7)."

Анджей Сапковский
Анджей Сапковский оценил работу Netflix над Ведьмаком / Википедия

Самый главный вопрос - были ли такие изменения в сериале, которые принял Сапковский, и которые изменили его отношение к Геральту. Автор решил прямым текстом отказаться отвечать на щекотливый вопрос: " Это было неизбежно. Процесс преобразования слов в картинки не может быть выполнен без каких-либо потерь. Но я бы предпочел хранить детали при себе".Читайте такжеВедьмак сериал: все откровенные сцены 1 сезона

На вопрос о том, чего он ждет от второго сезона "Ведьмака" и будущего франшизы в целом, Сапковский ответил цитатой писателя Джо Аберкромби: "Жизнь, по сути, полное дерьмо. Лучше всего, чтобы ваши ожидания были низкими. Может быть, вы будете приятно удивлены".

При этом Сапковский деликатно обошел тему игр по ведьмаки и подьему продаж книг - оказывается, автор, который чуть не судился с создателями игр, играет только в карточные игры, поэтому не может судить современные игры, а продажа более 500 000 новых копий его книги вызывают у Сапковского ощущения, о которых ни в сказке сказать, ни пером описать.

Напомним, сериал Ведьак 2019 вызвал бурную реакцию во всем мире, раздели в общество на хейтеров, и влюбленных в сериал Netflix. При этом второй сезон обещают только в 2021 году. В 2020 году выйдет аниме по Ведьмаку.

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