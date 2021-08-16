Стало известно, кто сыграет Лестала в сериале Интервью с вампиром 2022

Сэм Рид / Getty Images

Сериал Интервью с вампиром - первая часть саги Энн Райс, в которой она рассказываем многовековую историю вампиров, подстроенную под современное время. Очень много ее идей позаимствовали создатели историй о вампирах в кино, сериалах и даже книгах за последние почти 50 лет.

Как сообщает Variety, австралийский актер Сэм Рид исполнит роль Лестата, который, собственно, связывает большую часть книг саги.

Сюжет Интервью с Вампиром - история друга и любви Лестала - французского дворянина Луи. По сюжету, он дал интервью о своей жизни, и по нему выпустили малобюджетную книгу. В ней повествование идет от первого лица, и Луи рассказывает о "вампирской жизни" после знакомства с Лестатом.

Компания AMC приобрела права на киноадаптацию всей книжной серии. В связи с этим автор Variety сделал предположение, что Интервью с вампиром только первый сезон антологии, которую могут экранизировать по книгам Райс в случае успеха.

Поэтому Сэма Рида могут взять на долгосрочную перспективу. На данный момент канал полностью сфокусирован на одном сериале.

Режиссер первых двух эпизодов - Алан Тейлор, постановщик Тора 2 и Терминатора: Генезис. Шоураннером и сценаристом проекта стал Ролин Джонс, который прежде работал над Изгоняющим дьявола.

Сама писательница Энн Райс поучаствует в создании шоу, став его продюсером. Производство начнется в конце 2021 года. Первый сезон должен выйти в 2022 году.