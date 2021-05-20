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Як снаряд двічі потрапляє в одне місце: рецензія на фільм Тихе місце 2

Галаджій Олександр

журналіст

20 травня 2021, 18:04

Фільм Тихе місце 2 - приклад того, що якщо сильно хочеться, то сиквел може вийти вдалим.

Тихе місце 2
Тихе місце 2 - рецензія/ Paramount

В Україні 27 травня вийде фільм Тихе місце 2 Джона Красінскі, який навіть не планував його знімати. Як зізнався режисер, він задумав фільм однією серією, і неймовірний успіх та рівень очікування другої частини були для нього приємними сюрпризами.

Карсінскі не став особливо змінювати світ і сюжет у другій частині, лише розширив їх кількома локаціями. У результаті, вийшов чудовий фільм, який досі підкуповує різкими несподіваними гучними звуками, як це було майже сотню років тому.

Ми відвідали прес-показ фільму Тихе місце 2, і поспішаємо поділитися, чому цей фільм такий вдалий.

Тихе місце 2 - сюжет

Ніхто не став придумувати колесо заново - Красінскі просто логічно продовжив те, що уже було зроблено - слуховий апарат перемагає монстрів - давайте використаємо це! Мати залишилася з трьома дітьми одна в оточенні прибульців - ось вам історія про те, як вона може вижити в такому світі. Крім того, на численні прохання фанатів першого фільму ми дізналися більше про монстрів - у них є відразу кілька слабкостей, але вони занадто швидко вчаться на своїх помилках.

Крім того, в рамках розширення світу, творець Тихого місця показав, як трапилася катастрофа, і як вона відбилася на великому світі, а не на одній сім'ї.

Евелін Ебботт дійсно втратила чоловіка, і вирішила забратися з ферми, але жахливий навколишній світ лякає лише трохи менше ніж те, на що перетворилися вижили люди.читайте такожЧоловіки не плачуть, а виходять покурити-яким вийшов фільм гнів людський

Ми не хочемо поширювати спойлери, тому просто повірте - у фільмі буде така атмосфера, що гучний звук все одно змусить глядачів підстрибнути - так було і в кінотеатрі.

А фінал буде скоріше в стилі "Пили-2", ніж в "Чужих", "Рембо-2" або "Форсажу". Але невідомо, чи зможе Красінські довго загравати з глядачем таким чином.

Тихе місце 2 - гра і спецефекти

Коли у фільмі мало акторів, зазвичай їх гра або геніальна, або хтось здатний зіпсувати все. За винятком випадку з нереалістичністю підриву балону з киснем одним пострілом в темряві з 15 метрів, все зійшлося майже гладко.

Тихе місце 2
Тихе місце 2-сюжет / Paramount

Якщо хтось думав, що фільм буде про матір-одиначку, то глибоко помилився - головні герої тут всі. Міллісент Сіммонс прекрасно показала, як її героїня розкривається, щоб знайти людину гідну її батька, а сама стає його копією. Історія героя Кілліана Мерфі змусить задуматися, тим більше, що хоч його герой розкритий - він шукає спокути, залишається багато питань про його минуле.

Ноа Джул грає центрального персонажа, але не чекайте від нього багато сюрпризів.

Якщо противник монстр, який "бачить" на слух, і всі намагаються не видавати звуків - будь-який гучний звук вдома або у фільмі злякає вас дуже якісно. Монстрів постаралися не показувати повністю в кадрі зблизька, так що комп'ютерна обробка, особливо в темряві і під водою майже непомітна. Знову ж - великий плюс у тому, що творці не розкрили всі карти - по закінченню фільму залишається питання: "Що сталося? Що тепер буде?"

Тихе місце 2
Тихе місце 2-актори і ролі / Paramount

Тихе місце 2 - актори і ролі

  • Емілі Блант - Евелін Ебботт;
  • Мілісент Сіммондс - Ріган Ебботт;
  • Ноа Джуп - Маркус Ебботт;
  • Кілліан Мерфі - Еммет;
  • Джимон Хонсу;
  • Брайан Тайрі Генрі;
  • Джон Красінскі - Лі Еббот;

Нагадаємо, фільм Тихе місце 2 вийдеу всіх кінотеатрах України 27 травня. Квитки можна купувати в касах, або онлайн сайтах кінотеатрах. Для походу в кіно діють суворі запобіжні заходи і масочний режим.

Олександр Галаджій для сайту Главред

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