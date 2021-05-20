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Как снаряд дважды попадает в одно место: рецензия на фильм Тихое место 2

Александр Галаджий

журналист

20 мая 2021, 18:04

Фильм Тихое место 2 - пример того, что если сильно хочется, то сиквел может выйти удачным.

Тихое место 2
Тихое место 2 / Paramount

В Украине 27 мая вышел фильм Тихое место 2 Джона Красински, который даже не планировал его снимать. Как признался режиссер, он задумал фильм одной серией, и невероятный успех и уровень ожидания второй части были для него приятными сюрпризами.

Карсински не стал особо менять мир и сюжет во второй части, лишь расширил его несколькими локациями. В итоге, вышел замечательный фильм, который до сих пор подкупает резкими неожиданными громкими звуками.

Мы посетили пресс-показ фильма Тихое место 2, и спешим поделиться, почему этот фильм такой удачный.

Тихое место 2 - сюжет

Никто не стал придумывать колесо заново - Красински просто логически продлил то, что уде было сделано - слуховой апарат побеждает монстров - давайте используем это! Мать осталась с тремя детьми одна в окружении пришельцев - вот вам история о том, как она может выжить в таком мире. Кроме того, на многочисленные просьбы фанатов первого фильма мы узнали больше о монстрах - у них есть сразу несколько слабостей, но они слишком быстро учатся на ошибках.

Кроме того, в рамках расширения мира, создатель Тихого места показал, как случилась катастрофа, и как она отразилась на мире.

Эвелин Эбботт действительно потеряла мужа, и решила убраться с фермы, но ужасный окружающий мир пугает чуть меньше чем то, во что превратились выжившие люди.Читайте такжеМужчины не плачут, а выходят покурить - каким вышел фильм Гнев человеческий

Мы не хотим распространять спойлеры, поэтому просто поверьте - в фильме будет такая атмосфера, что громкий звук все равно заставит зрителей подпрыгнуть - так было и в кинотеатре.

А финал будет скорее в стиле "Пилы-2" или "Империя наносит ответный удар", нежели в "Чужих", "Рэмбо-2" или "Форсажа". Но неизвестно, сможет ли Красински долго заигрывать со зрителем таким образом.

Тихое место 2 - игра и спецэффекты

Когда в фильме мало актеров обычно их игра либо гениальна, либо кто-то способен испортить все. За исключением случая с нереалистичностью подорвать баллон с кислородом одним выстрелом в темноте с 15 метров, все сошлось почти гладко.

Тихое место 2
Тихое место 2 - сюжет / Paramount

Если кто-то думал, чо фильм будет о матери-одиночке, то глубоко ошибся - главные герои тут все. Миллисент Симмондс прекрасно показала, как ее героиня раскрывается, чтобы найти человека достойного ее отца, и сама становиться его копией. История героя Киллиана Мерфи заставит задуматься, ем более, что хоть герой раскрыт - он ищет искупление, остается много вопросов о его прошлом.

Ноа Джул играет центрального персонажа, но не ждите от него много сюрпризов.

Если противник монстр, который "видит" на слух, и все стараются не издавать звуков - поверьте, любой громкий звук дома или в фильме испугает вас очень качественно. Монстров постарались не показывать полностью в кадре вблизи, так что компьютерная обработка, особенно в темноте и под льющейся водой почти незаметна. Опять же - большой плюс в том, что создатели не раскрыли все карты - по окончанию фильма остается вопрос: "Что случилось? Что теперь будет?"

Тихое место 2
Тихое место 2 - актеры и роли / Paramount

Тихое место 2 - актеры и роли

  • Эмили Блант - Эвелин Эбботт;
  • Миллисент Симмондс - Риган Эбботт;
  • Ноа Джуп - Маркус Эбботт;
  • Киллиан Мерфи - Эммет;
  • Джимон Хонсу;
  • Брайан Тайри Генри;
  • Джон Красински - Ли Эббот;

Напомним, фильм Тихое место 2 вышел во всех кинотеатрах Украины 27 мая. Билеты можно покупать в кассах, или онлайн сайтах кинотеатрах. Для похода в кино действуют строге меры предосторожности и масочный режим.

Александр Галаджий для сайта Главред

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