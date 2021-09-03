Крістофер Ллойд з'явився в ролі Ріка в нових серіях Ріка і Морті

Adult Swim показала промо-ролик Ріка і Морті з Крістофером Ллойдом в ролі Ріка.
Перед виходом двох фінальних серій 4 сезону Ріка і Морті, творці шоу випустили кінематографічний тизер, в якому зіграв знаменитий "Док" з Назад в майбутнє. Франшиза була певною основою для створення Ріка і Морті, так що фанати в захваті.
Тизер з'явився в Твіттері каналу Adult Swim напередодні повернення мультсеріалу в 9 і 10 епізодах 5 вересня.
Ріка зіграє Крістофер Ллойд а Морті-Джейден Мартелл.
C-132 #rickandmortypic.twitter.com/oq54C9C5TW— adult swim (@adultswim) September 3, 2021
Чи з'являться актори в фрагменті серії, чи це просто повноцінний рекламний ролик, неясно.
Ніяких пояснень до відео не давали, підписавши його в твіті "C-132". Це кодовий номер однієї з паралельних всесвітів в "Ріці і Морті", а саме - світу, в якому мешкали рік і Морті з перших номерів коміксу по франшизі, який вони покинули.
Ллойда явно автори запросили навмисно, адже рік і Морті з'явилися зі "Сравжніх анімаційних пригод Дока і Марті", пародії на легендарну франшизу.
9-10 серія 4 сезону Ріка і Морті стане одним спецепізодом, який буде заключним в сезоні. Поки що шоуранери не продовжили мультсеріал на 5 сезон.
Фінальна 9-10 серія 4 сезону Ріка і Морті виходить 5 вересня.