Крістофер Ллойд з'явився в ролі Ріка в нових серіях Ріка і Морті

Рік і Морті 4 сезон / кадр з тизера

Перед виходом двох фінальних серій 4 сезону Ріка і Морті, творці шоу випустили кінематографічний тизер, в якому зіграв знаменитий "Док" з Назад в майбутнє. Франшиза була певною основою для створення Ріка і Морті, так що фанати в захваті.

Тизер з'явився в Твіттері каналу Adult Swim напередодні повернення мультсеріалу в 9 і 10 епізодах 5 вересня.

Ріка зіграє Крістофер Ллойд а Морті-Джейден Мартелл.

Чи з'являться актори в фрагменті серії, чи це просто повноцінний рекламний ролик, неясно.

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Ніяких пояснень до відео не давали, підписавши його в твіті "C-132". Це кодовий номер однієї з паралельних всесвітів в "Ріці і Морті", а саме - світу, в якому мешкали рік і Морті з перших номерів коміксу по франшизі, який вони покинули.

Ллойда явно автори запросили навмисно, адже рік і Морті з'явилися зі "Сравжніх анімаційних пригод Дока і Марті", пародії на легендарну франшизу.

9-10 серія 4 сезону Ріка і Морті стане одним спецепізодом, який буде заключним в сезоні. Поки що шоуранери не продовжили мультсеріал на 5 сезон.

Фінальна 9-10 серія 4 сезону Ріка і Морті виходить 5 вересня.