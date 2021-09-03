Кристофер Ллойд появился в роли Рика в новых сериях Рика и Морти

Adult Swim показала промо-ролик Рика и Морти с Кристофером Ллойдом в роли Рика.
Перед выходом двух финальных серий 4 сезона Рика и Морти, создатели шоу выпустили кинематографический тизер, в котором сыграл знаменитый "Док" из Назад в будущее. Франшиза была определенной основой для создания Рика и Морти, так что фанаты в восторге.
Тизер появился в твиттере канала Adult Swim в преддверии возвращения мультсериала 9 и 10 эпизод выходят 5 сентября.
Рика сыграет Кристофер Ллойд а Морти - Джейден Мартелл.
C-132 #rickandmortypic.twitter.com/oq54C9C5TW— adult swim (@adultswim) September 3, 2021
Появятся ли актеры в фрагменте серии, или это просто полноценный рекламный ролик, неясно.
Никаких пояснений к видео не давали, подписав его в твите "C-132". Это кодовый номер одной из параллельных вселенных в "Рике и Морти", а именно - мира, в котором обитали Рик и Морти из первых номеров комикса по франшизе, который они покинули.
Ллойда явно авторы пригласили намеренно, ведь Рик и Морти появились из "Настоящих анимационных приключений Дока и Марти", пародии на легендарную франшизу.
9-10 серия 4 сезона Рика и Морти станет одним спецэпизодом, который будет заключительным в сезоне. Пока что шоуранеры не продлили мультсериал на 5 сезон.
Финальная 9-10 серия 4 сезона Рика и Морти выходит 5 сентября.