Кристофер Ллойд появился в роли Рика в новых сериях Рика и Морти

Рик и Морти 4 сезон / кадр из тизера

Перед выходом двух финальных серий 4 сезона Рика и Морти, создатели шоу выпустили кинематографический тизер, в котором сыграл знаменитый "Док" из Назад в будущее. Франшиза была определенной основой для создания Рика и Морти, так что фанаты в восторге.

Тизер появился в твиттере канала Adult Swim в преддверии возвращения мультсериала 9 и 10 эпизод выходят 5 сентября.

Рика сыграет Кристофер Ллойд а Морти - Джейден Мартелл.

Появятся ли актеры в фрагменте серии, или это просто полноценный рекламный ролик, неясно.

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Никаких пояснений к видео не давали, подписав его в твите "C-132". Это кодовый номер одной из параллельных вселенных в "Рике и Морти", а именно - мира, в котором обитали Рик и Морти из первых номеров комикса по франшизе, который они покинули.

Ллойда явно авторы пригласили намеренно, ведь Рик и Морти появились из "Настоящих анимационных приключений Дока и Марти", пародии на легендарную франшизу.

9-10 серия 4 сезона Рика и Морти станет одним спецэпизодом, который будет заключительным в сезоне. Пока что шоуранеры не продлили мультсериал на 5 сезон.

Финальная 9-10 серия 4 сезона Рика и Морти выходит 5 сентября.