Легендарна Хелен Міррен стала лиходійкою в Шазамі-2

Хелен Міррен / Reuters

Зірка Голлівуду Хелен Міррен отримала роль в сіквелі Шазама! з назвою Лють богів.

За інформацією видання Deadline, Хелен Міррен зіграє роль Геспери, дочки титана атласу.

Фільм Шазам! за коміксами DC вийшов в 2019 році. Стрічка при бюджеті в 100 мільйонів доларів зібрала в прокаті понад 365 мільйонів і відразу було вирішено робити другий фільм.

Головним героєм картини стає підліток Біллі Бетсон, який може перетворюватися супергероя Шазама, ставати дорослим, який володіє силами шести богів Олімпійського пантеону. Для трансформації Бетсону треба всього лише вимовити ім'я героя "Шазам".

У першому фільмі він знаходить собі команду - своїх прийомних братів і сестер з нової прийомної сім'ї.

Девід Сандберг зрежисує картину, а Генрі Гайден напише для неї сценарій. Крім того, Закарі Лівай і Ешер Енджел повернуться до своїх ролей.

Фільм Шазам 2 вийде 1 червня 2023 року.

Як раніше повідомляв Главред, Disney переніс свої фільми за 2021 рік рік на тлі посилення епідемії коронавірусу.