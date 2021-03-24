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Легендарная Хелен Миррен стала злодейкой в Шазаме-2

24 марта 2021, 15:55

Создатели Шазама рассекретили антагонистку второго фильма и актрису, которая исполнит ее роль.

Хелен Миррен
Хелен Миррен / Reuters

Звезда Голливуда Хелен Миррен получила роль в сиквеле Шазама! с названием Ярость богов.

По информации издания Deadline, Хелен Миррен сыграет роль Гесперы, дочери титана Атласа.

Фильм Шазам! по комиксам DC вышел в 2019 году. Лента при бюджете в 100 миллионов долларов собрала в прокате свыше 365 миллионов и сразу было решено делать второй фильм.

Главным героем картины становится подросток Билли Бэтсон, который может превращаться супергероя Шазама, становиться взрослым, обладающим силами шести богов Олимпийского пантеона. Для трансформации Бэтсону надо всего лишь произнести имя героя "Шазам".

В первом фильме он находит себе команду - своих приемных братьем и сестер из новой приемной семьи.

Дэвид Сандберг срежиссирует картину, а Генри Гайден напишет для нее сценарий. Кроме того, Закари Ливай и Эшер Энджел вернутся к своим ролям.

Фильм Шазам 2 выйдет 1 июня 2023 года.

Как ранее сообщал Главред, Disney перенес свои фильмы за 2021 год на фоне усиления эпидемии коронавируса.

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