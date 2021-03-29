На зйомках 2 сезону Відьмака засвітилося Дике полювання з гри

Відьма 2 сезон / Instagram

Відразу кілька джерел підтверджує, що Лорес Хіссріч вставила в другий сезон Відьмака Дике полювання з третьої частини гри, випущеної CD Project Red.

Як повідомляє фанат серіалу Jac Kie, який опублікував фото, і підтверджує видання Redanian Intelligence і Daily Mail, у другому сезоні Відьмака з'явиться та сама дика полювання з гри Відьмак 3.

Зйомки проходили днями на пляжі Саунтон в Девоні, і там зафіксували вершників в страшнуватих нетипових для нільфгаардців або їх супротивників обладунках.читайте такожNetflix розсекретив нових акторів 2 сезону серіалу Відьмак

У Redanian Intelligence стверджують, що це підтвердження чуток про те, що нібито у команди Хіссріч було щось особливе для фанатів Відьмака.

Журналісти отримали підтвердження у своїх джерел, що це дійсно Дике полювання, однак, їм не пояснили, що саме там знімалося.

Примітно, що Netflix досі не розкрив імена акторів, які зіграють Дике полювання - а в грі вона мала центральне значення.

Однак розкрили сюжет 2 сезону Відьмака.

Засмучений "смертю" Йенніфер, Геральт з Цирі відправляється подалі від військових дій, щоб уберегти дівчинку від страхів війни.

Нагадаємо, восени 2020 року Netflix розкрив сюжет 2 сезону серіалу Відьмак. Виявляється, сюжет серіалу матиме мало спільного з книгами Сапковського. Тепер видно, що творці орієнтувалися на ігри про відьмака.

Тим часом, очікуваний другий сезон відьмака виходить наприкінці 2021 року.