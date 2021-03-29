На съемках 2 сезона Ведьмака засветилась Дикая Охота из игры

Ведьма 2 сезон / Instagram

Сразу несколько источников подтверждает, что Лорес Хиссрич вставила во второй сезон Ведьмака Дикую Охоту из третьей части игры, выпущенной CD Project Red.

Как сообщает фанат сериала Jac Kie, который опубликовал фото, и подтверждает издание Redanian Intelligence и Daily Mail, во втором сезоне Ведьмака появится та самая Дикая охота из игры Ведьмак 3.

Съемки проходили на днях на пляже Саунтон в Девоне, и там зафиксировали всадников в страшноватых нетипичных для нильфгаардцев или их противников доспехах.Читайте такжеNetflix рассекретил новых актеров 2 сезона сериала Ведьмак

В Redanian Intelligence утверждают, что это подтверждение слухов о том, что якобы у команды Хиссрич было что-то особенное для фанатов Ведьмака.

Журналисты получили подтверждение у своих источников, что это действительно Дикая охота, однако, им не объяснили, что именно там снималось.

Примечательно, что Netflix до сих пор не раскрыл имена актеров, которые сыграют Дикую охоту - а в игре она имела центральное значение.

Однако раскрыли сюжет 2 сезона Ведьмака.

Расстроенный "смертью" Йеннифер, Геральт с Цири отправляется подальше от военных действий, чтобы уберечь девочку от страхов войны.

Напомним, осенью 2020 года Netflix раскрыл сюжет 2 сезона сериала Ведьмак. Оказывается, сюжет сериала будет иметь мало общего с книгами Сапковского. Теперь видно, что создатели ориентировались на игры про Ведьмака.

Между тем, ожидаемый второй сезон Ведьмака выходит в конце 2021 года.