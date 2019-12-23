Ведьмак 2 сезон: когда выходит продолжение сериала

Ведьмак 2 сезон / Netflix

Ведьмак 2 сезон выходит в первой половине 2020 года. Netflix еще осенью раскрыли, что съемки второго сезона сериала Ведьмак начались сразу после окончания съемок первого сезона.

Шоуранер сериала Ведьмак Лорен Шмитд недавно призналась, что в сериале будет 7 сезонов, и выходить они будут с завидной регулярностью.

В интервью летом 2019 года Лорен Шмидт проговорилась, что в активной разработке Netflix сразу 4 сезона сериала Ведьмак, и выходить они будут как сериал Леденящие душу приключения Сабрины - по 2 сезона с небольшим перерывом.

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По словам создателей Ведьмака, 2 сезон сериала должен выйти до конца весны 2020 года. После этого планируется небольшой перерыв, и 3 и 4 сезоны Ведьмака выйдут так же - с небольшим перерывом.

Напомним, что Ведьмак на Netflix вышел 20 декабря 2019, но до этого дату релиза несколько раз переносили и держали в тайне - начиная от октября до декабря 2019.

Ведьмак 2 сезон: сюжет

Сюжет 2 сезона Ведьмака будет сосредоточен на событиях после первой войны с Нильфггардом, когда Геральт отвел Цири в Каэр-Морхен, и начал ее обучение. Тогда ему пришлось просить Трим Меригольд, а потом и Йеннифер помочь с обучением девочки. Сам ведьмак в это время начинает расследовать причины охоты на Цири королей, магов континента и Нильфгаарда. Как именно отразит эту историю Лорен Шмидт - мы узнаем только при выходе сериала.

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Ведьмак 2 сезон: актеры и роли

Генри Кавилл (Геральт из Ривии);

Аня Чалотра (Йеннифер из Венгерберга);

Фрейя Аллан (княжна Цирилла);

Адам Леви (друид Мышевур);

Джоди Мэй (Калантэ, королева Цинтры);

Бьорд Хлынур Харальдссон (рыцарь Эйст Турсиах);

Терика Уилсон-Рид (чародейка Сабрина Глевиссиг из Ард Каррайга);

Мими Ндиуэни (нильфгаардская чародейка Фрингилья Виго);

Мианна Бёринг (Тиссая де Врие);

Анна Шаффер (чародейка Трисс Меригольд, подруга Йеннифер);

Джои Бэти (бард Лютик, лучший друг Геральта);

Ларс Миккельсен (маг Стрегобор);

Ройс Пирресон (чародей Истредд);

Мацей Мусял (Лазло — непонятно, что это за персонаж, возможно головорез банды Ренфри);

Уилсон Раджу-Пуджалте (Даре — джин);

Имон Фэррен (рыцарь Кагыр);

Шарлотт О’Лири (Тиффания);

Том Кэнтон (Филавандрель — предводитель эльфов с Синих гор);

Джереми Кроуфорд (Ярпен Зигрин);

Махеш Джаду (Вильгефорц из Роггевейна);

Ведьмак смотреть онлайн с русским переводом трейлер 1 сезона:

Ведьмак 2 сезон дата выхода ожидается между апрелем и маем 2020.