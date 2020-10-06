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Netflix раскрыл сюжет 2 сезона сериала Ведьмак

6 октября 2020, 14:49

Телесервис Netflix раскрыл подробности продолжения сериала Ведьмак с Генри Кавиллом.

Ведьмак 2 сезон
Ведьмак 2 сезон / Instagram

В Великобритании идут съемки 2 сезона сериала Ведьмак, и актеры, и шоуранеры с разрешения Netflix начали постепенно раскрывать подробности предстоящего продолжения сериала.

После того, как Генри Кавилл показал новые доспехи Геральта, компания раскрыла сюжет Ведьмака-2, пишет Comic Book.

В книге, Геральт начал обучать Цириллу мастерству ведьмаков, но потом неожиданно они столкнулись с магическими способностями Цири, и попытками древнего эльфа Аваллак’ха и злого волшебника Вильгефорца добраться до Цири. Испугавшись неизвестного, для Цири вызвали сначала Трис Меригольд, а потом Геральт обратился и к самой Йеннифер.

Шоуранеры сняли второй сезон Ведьмака по своему усмотрению: в описании сериала говорится:

"Уверенный в том, что Йеннифэр погибла в битве при Соддене, Геральт из Ривии привозит принцессу Цириллу в самое безопасное из знакомых ему мест — в дом своего детства Каэр Морхен. Пока короли, эльфы, люди и демоны Континента стремятся к превосходству за его стенами, он должен уберечь девушку от чего-то значительно более опасного: таинственной силы, которая в ней живет", - пишет Netflix

Ведьмак сериалы Netflix новости шоу бизнеса Генри Кавилл
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