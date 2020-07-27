Ведьмак: Происхождение крови - Netflix снимает еще один спин-офф сериала

Ведьмак: Происхождение крови / Netflix

Лорен Хисрич и Анджей Сапковский готовят для Netflix новый сериал по вселенной Ведьмака. В этот раз Сапковский собственноручно будет переписывать предисторию Геральта и Йеннифер.

По сюжету нового сериала, события развернутся за 1200 лет до начала истории Йеннифер из оригинального сериала. А сюжет расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого в мире появились монстры и охотники на них.

В книгах о Сопряжении сфер рассказывалось вскольз, и неособо подробно.

Всего в Сериале Ведьмак: происхождение крови будет 6 эпизодов. Над ним работают шоураннер Ведьмака Лорен Шмидт Хиссрич и ирландский музыкант Деклан де Барра

"Как давний фанат фэнтези я с большим энтузиазмом возьмусь за историю Ведьмака - Происхождение крови. Эта мысль не покидала меня с тех пор, как я впервые прочитал всего Ведьмака. Читайте такжеВедьмак 2 сезон: все новые актеры сериалаМеня привлекает эльфийский мир к катастрофическому прихода в него людей. Меня всегда интересовали взлеты и падения цивилизаций. Сколько огромных массивов знаний навсегда потеряно за такое короткое время, что часто осложняется колонизацией и переписыванием истории. Ведьмак: Происхождение крови расскажет историю эльфийской цивилизации к ее падению и, самое главное, раскроет забытую историю первого Ведьмака ", - сказал де Барра в своем заявлении .

Сразу после анонса инсайдер Дэниел Рихтман отметил в твиттере, что у Netflix в производстве есть и другие спин-оффы по франшизе.

Сейчас их пока что два - Происхождение крови и Кошмар волка - о прошлом Весемира.

Оригинальный Ведьмак вышел на Netflix в конце декабря 2019 года