Ведьмак 2 сезон - появились новые доспехи Геральта

Ведьмак 2 сезон / Instagram

Генри Кавилл слил в сеть фото с Геральта в новой броне из 2 сезона сериала Ведьмак.

Кавилл показал в своем Instagram фото со второго сезона сериала и подписал их цитатой из романа Сапковского.

""Может оказаться, - сказал седовласый через мгновение, - что их товарищи или друзья могут спросить, что случилось с этими злыми людьми. Скажи им, что Волк их укусил. Белый Волк. И добавь, что они должны продолжать оглядываться через плечо. Однажды они оглянутся и увидят Волка ". - Из романов Анджея Сапковского", - написал Кавилл.

Собственно, это цитата из книги Час Презрения Анджея Сапковского.

Необходимо отметить, что новые доспехи Геральта отчасти похожи на те, что были в книгах - если не брать во внимание пафосные накладки на плечах. По описанию в романах, ведьмаки чаще предпочитали легкие кожаные доспехи, лишь иногда надевая под них кольчугу.

В особенности, Геральт несколько раз так делал в течении всех романов, хотя ведмачья ловкость и чутье помогали с легкостью отбивать даже стрелы.

Ведьмак 2 сезон / Instagram