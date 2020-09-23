Из Ведьмака на Netflix сбежал один из важных актеров

Ведьмак 3 Дикая охота - Эскель / Кадр из игры

Датчанин Туэ Эрстед Расмуссен отказался исполнять роли ведьмака Экселя в сериале Netflix Ведьмак.

Актер не смог состыковать постоянные переносы съемок Ведьмака со своим графиком, и после нескольких отснятых сцен ушел из сериала

"Грустно, но из-за переносов графика съемок Ведьмака из-за Covid-19, я не сыграю Экселя в сериале. Это разбивает сердце, но с другой стороны я счастлив и благодарен за те дни съемок, которые прошли ранее в этом году. Все были вовлечены и увлечены проектом, и это был вдохновляющий опыт. Сердечно благодарю всех фанатов, которые писали мне", - написал он в twitter.

Он также обратился к недавним коллегам по съемкам.

"Желаю всем на шоу удачи со съемками оставшегося материала. Думаю, 2 сезон Ведьмака будет невероятен, и я посмотрю его как фанат, а не как Ведьмак", - добавил он.Читайте такжеВедьмак 2 сезон: все новые актеры сериала

Фанаты пришли в тихий шок от такого объявления и начали высказывать свои переживания по поводу съемок 2 сезона Ведьмака, и отмечать Лорен Хиссрич в вопросах о том, что будет с 3 сезоном шоу.

На официальных страницах Netflix, Ведьмака и Лорен Хиссрич пока что нет никакой реакции на происходящее. Что будет с уже отснятым материалом с Туэ Расмуссеном - неизвестно.

Как ранее сообщал Главред, Лорен Хиссрич придумала еще одного ведьмака для сериала Ведьмак .