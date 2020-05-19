В сериале The Witcher 2 вводят нового ведьмака

Ведьмак 2 сезон - Лорен Шмидти вводит нового ведьмака/ pinterest

Во втором сезоне сериала The Witcher на Netflix появится новый ведьмак Хемрик, которого Шоуранер Лорен Шмидт решила ввести во вселенную.

Это абсолютно новый персонаж — Хемрик из Каэр-Морхена. Его не было ни в книгах, ни в играх и неизвестно какую роль в сериале он будет играть, пишет издание Redanian Intelligence.

Актер и исполнитель трюков Джоэль Адриан был выбран на роль нового ведьмака.

Также стало известно, что Ким Бодниа сыграет Весемира. Ранее эту роль приписывали Марку Хэмиллу.

Также во втором сезоне появится персонаж Мина Копперклоз (Meena Coppercloth), которого сыграет Лесли Ивен.

Напомним, в Великобритании с конца мая могут разрешить возобновить сьемки всем киностудиям. Именно там Лорен Шмидт снимала Ведьмака, когда объявили карантин, так что с "открытием сезона" шабаш с нильфгааардцами в мусорных пакетах вместо доспехов снова возобновится.