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В Великобритании возобновят съемки фильмов

13 мая 2020, 19:01

В мае 2020 правительство Великобритании основываясь на спаде динамики заболеваемости коронавирусом готовится принять важное решение по карантину.

В Великобритании скоро возобновятся съемки кино
В Великобритании скоро возобновятся съемки кино / kinomaster.org

Департамент Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту может на днях попасть в список учреждений, которым дали разрешение для повторного открытия.

Департамент активно поощряет студии начать съемки как можно скорее. Об этом рассказал представитель Департамента в интервью Deadline.

"Правительство тесно сотрудничает с производствами фильмов, чтобы понять, как различные виды продукции могут соответствовать принципам социального дистанцирования, и дать уверенность людям в телевизионной и Читайте такжеОскар 2021 переносят из-за коронавирусакиноиндустрии, что есть безопасные способы, с помощью которых они могут вернуться к работе",  - сказал он.

Подобного решения ожидают на фоне того, что Италия уже дала разрешение для начала съемок на своей территории, США буквально на очереди. В Великобритании разрешение ожидают в мае 2020 - точнее к концу мая.

В случае принятия решение, срочно начнутся съемки Бэтмена Мэтта Ривза и Русалочки Disney. Создатели Полового воспитания и Ведьмака также занимались съемками в Великобритании. Последние и вовсе срочно сворачивались из-за того, что на съемочной площадке начался коронавирус.

Кроме того, в скором времени могут начаться съемки фильма Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия и сериала Лунный рыцарь, которые должны пройти на киностудии Pinewood.

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