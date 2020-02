Ведьмак 2 сезон: Марк Хемилл сыграет в сериале

Марк Хэмилл / Disney

Лорен Шмидт позвала на Роль Вессемира знаменитого актера, известного ловким исполнением ролей мудрых наставников, пока это еще не было мейнстримом.

Марка Хемилла могут сделать Вессемиром в сериале Ведьмак, пише издание We Got This Covered со ссылкой на свои источники.

Исполнитель роли Люка Скайуокера в Звездных войнах и голос Джокера в мультсериале, Марк Хэмилл получил предложение сыграть Вессемира - наставника Геральта в Ведьмаке Netflix.

Учитывая, что предыдущие сливы We Got This Covered о Трансформерах и Алладине-2 подтвердились, есть основание полагать, что и это правда.

Напомним, раннее появилась информация о том, что Лорен Шмидт ввела в сериал Ведьмак новых персонажей, которых не было в книгах и играх.

Съемки второго сезона Ведьмака пройдут в 2020 году, а выходит сериал в 2021 году.