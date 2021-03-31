Надя з Декстера знімається в 3 сезоні Пацанів

Пацани / кадр з трейлера Amazon Prime Video

Актриса Катя Вінтер, відома за ролями Наді з Декстера і Катріни Крейн з сонної лощини стала новою актрисою серіалу Пацани, який знімає Amazon Studios.

Як повідомляє Deadline, ніяких додаткових подробиць не розкривали.

Але джерела видання повідомляють, що Вінтер зіграє сумнозвісного персонажа з коміксів, Маленьку Ніну, боса російської мафії з любов'ю до секс-іграшок, смерть якої входить в число найбільш шокуючих моментів коміксу.

За сюжетом коміксу Ніна з'являється в "Славному п'ятирічному плані" в якості однієї з головних лиходійок. Ніна співпрацює з корпорацією Vought, купуючи у них препарат V, щоб створити власну армію людей з суперздібностями і здійснити переворот у Москві.

Нагадаємо, що зйомки 3 сезону Пацанів почалися в лютому 2021 року перед Новим локдауном, і більше ніяких подробиць немає.

За чутками, Amazon знімає новий спін-офф про школу підлітків-супергероїв.

Серіал Пацани продовжили на 3 сезон ще до початку 2 сезону.