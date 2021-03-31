Надя из Декстера снимается в 3 сезоне Пацанов

Пацаны / кадр из трейлера Amazon Prime Video

Актриса Катя Винтер, известная по ролям Нади из Декстера и Катрины Крейн из Сонной Лощины стала новой актрисой сериала Пацаны, который снимает Amazon Studios.

Как сообщает Deadline, никаких дополнительных подробностей не раскрывали.

Но источники издания сообщают, что Винтер сыграет печально известного персонажа из комиксов, Маленькую Нину, босса русской мафии с любовью к секс-игрушкам, смерть которой входит в число самых шокирующих моментов комикса.

По сюжету комикса Нина появляется в "Славном пятилетнем плане" в качестве одной из главных злодеек. Нина сотрудничает с корпорацией Vought, покупая у них препарат V, чтобы создать собственную армию людей со сверхспособностями и совершить переворот в Москве.

Напомним, что съемки 3 сезона Пацанов начались в феврале 2021 года перед новым локдауном, и больше никаких подробностей нет.

По слухам, Amazon снимает новый спин-офф о школе подростков-супергероев.

Сериал Пацаны продлили на 3 сезон еще до начала 2 сезона.