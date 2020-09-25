Amazon снимает спин-офф Пацанов про супергероев-подростков

Пацаны / Amazon Studios

Amazon Studios пошли проверенным путем, и после успеха сериала Пацаны, запускают спин-офф про подростков - зрители узнают подробности обучения сексуальным извращениям, интригам и мизантропии детей-супергероев в мире Воут, пишет Entertainment Weekly.

Пока что не разглашаются сроки съемок и планируемая премьера, но сериалом займется лично Эрик Крипке.

Известно, что события разворачивается в единственном американском колледже исключительно для молодых супергероев, которым управляет Vought International.

Amazon описывает сериал как: "непочтительный сериал с рейтингом R, в котором исследуется жизнь гормональных, конкурентных суперов, которые проверяют свои физические, сексуальные и моральные границы, соревнуясь за лучшие контракты в лучших городах. Читайте такжеПацаны 2 сезон - график выхода серий и как смотреть сериалЭта часть "Голодных игр" - сатира и похабищина в стиле Пацанов".

Кто будет исполнять главные роли - неизвестно, но уже оглашен состав съемочной группы.

Крейг Розенберг - исполнительный продюсер, Эрик Крипке вернется к производству вместе с Сетом Рогеном, Эваном Голдбергом, Джеймсом Уивером, Нилом Х. Морицем, Павуном Шетти и создателями комиксов The Boys Гартом Эннисом и Дариком Робертсоном.