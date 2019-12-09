Пацаны 2 сезон: дата выхода, трейлер и список актеров

Amazon не удержались, и сняли второй сезон Пацанов, а теперь соблазняют фанатов развеселыми трейлерами. Что известно о 2 сезоне Пацанов - читай на Главреде.
Джефф Безос не стал тянуть, и после сногшибательного успеха Пацанов, Amazon снимает, или уже почти закончила съемки 2 сезона Пацаны. Что показали в первом трейлере, каким будет сюжет, и кто из актеров вернется в сериале - читайте в нашем материале.
Новый сезон Пацанов уже на подходе, и шоуранеры решили не стесняться в спецэффектах, разлитой крови и внутренностей.
В трейлере нам намекают, что сериал все также посвящен Хоумлендеру и Мяснику - те чаще всего мелькают в сценах. Причем, Хоумлендер во втором сезоне явно будет чем-то очень раздосадован, а кишки и дерьмо на лице не придают надежды, что тот, кто его расстроил остался в живых.
Пацаны 2 сезон сюжет
Пацаны, хоть и предоставили доказательства мошенничества и ужасных планов корпорации Vought International, оказались в патовой ситуации, и должны залечь на дно. Но Бутчер и Хоумлендер находят "пропавшую" жену Бутчера - оказывается, она просто воспитывала сына от Хоумлендера. Это сводит с ума и до того неустойчивого социопата Хоумлендера, так что Пацаны продолжают искать пути покончить с ним. Тем временем Семерка охотится за ними.
Однако Экспресса снова отправляют в больницу, Черный нуар обещает преподнести сюрприз, а Королева Мейв желает Семерке весело провести время.
Пацаны 2 сезон: актеры и роли
Пока что точно известно, что на экранах появятся эти люди. Окончательный список с новыми актерами Amazon пока не показал
- Карл Урбан – Билли Мясник
- Джек Квейд – Хбюи Кэмпбелл
- Энтони Старр - Хоумлэндер
- Эрин Мориарти – Звездочка
- Доминик МакЭлиотт – Королева Мейв
- Джесси Т. Ашер - Экспресс
- Лэз Алонзо – Молоко Матери
- Чейс Кровфорд - Глубокий
- Томер Капон - Французик
- Карен Фукухара – Вьетнамская супргероиня Кимико
- Натан Митчелл – Черный нуар
Шоуранером сериала стал Эрик Крипке. Сценарий писал Крипке, снимали сериал Крипке, Эван Голдберг и Сет Роген. Крипке также числится исполнительным продюсером сериала.
Пацаны 2 сезон смотреть онлайн трейлер Amazon:
Пацаны вышли ан экраны 26 июля. Второй сезон Пацанов уже почти готов, и может выйти раньше конца июля 2020.
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