Пацаны 2 сезон: дата выхода, трейлер и список актеров

Пацаны 2 сезон: дата выхода, сюжет и актеры / Amazon

Джефф Безос не стал тянуть, и после сногшибательного успеха Пацанов, Amazon снимает, или уже почти закончила съемки 2 сезона Пацаны. Что показали в первом трейлере, каким будет сюжет, и кто из актеров вернется в сериале - читайте в нашем материале.

Новый сезон Пацанов уже на подходе, и шоуранеры решили не стесняться в спецэффектах, разлитой крови и внутренностей.

В трейлере нам намекают, что сериал все также посвящен Хоумлендеру и Мяснику - те чаще всего мелькают в сценах. Причем, Хоумлендер во втором сезоне явно будет чем-то очень раздосадован, а кишки и дерьмо на лице не придают надежды, что тот, кто его расстроил остался в живых.

Пацаны 2 сезон сюжет

Пацаны, хоть и предоставили доказательства мошенничества и ужасных планов корпорации Vought International, оказались в патовой ситуации, и должны залечь на дно. Но Бутчер и Хоумлендер находят "пропавшую" жену Бутчера - оказывается, она просто воспитывала сына от Хоумлендера. Это сводит с ума и до того неустойчивого социопата Хоумлендера, так что Пацаны продолжают искать пути покончить с ним. Тем временем Семерка охотится за ними.

Однако Экспресса снова отправляют в больницу, Черный нуар обещает преподнести сюрприз, а Королева Мейв желает Семерке весело провести время.

Пацаны 2 сезон: актеры и роли / Amazon

Пацаны 2 сезон: актеры и роли

Пока что точно известно, что на экранах появятся эти люди. Окончательный список с новыми актерами Amazon пока не показал

Карл Урбан – Билли Мясник

Джек Квейд – Хбюи Кэмпбелл

Энтони Старр - Хоумлэндер

Эрин Мориарти – Звездочка

Доминик МакЭлиотт – Королева Мейв

Джесси Т. Ашер - Экспресс

Лэз Алонзо – Молоко Матери

Чейс Кровфорд - Глубокий

Томер Капон - Французик

Карен Фукухара – Вьетнамская супргероиня Кимико

Натан Митчелл – Черный нуар

Пацаны 2 сезон: сюжет и съемки / Amazon

Шоуранером сериала стал Эрик Крипке. Сценарий писал Крипке, снимали сериал Крипке, Эван Голдберг и Сет Роген. Крипке также числится исполнительным продюсером сериала.

Пацаны 2 сезон смотреть онлайн трейлер Amazon:

Пацаны вышли ан экраны 26 июля. Второй сезон Пацанов уже почти готов, и может выйти раньше конца июля 2020.

Ранее назвали дату выхода всех серий 3 сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины.