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Пацаны 2 сезон: дата выхода, трейлер и список актеров

9 декабря 2019, 12:37

Amazon не удержались, и сняли второй сезон Пацанов, а теперь соблазняют фанатов развеселыми трейлерами. Что известно о 2 сезоне Пацанов - читай на Главреде.

Пацаны 2 сезон
Пацаны 2 сезон: дата выхода, сюжет и актеры / Amazon

Джефф Безос не стал тянуть, и после сногшибательного успеха Пацанов, Amazon снимает, или уже почти закончила съемки 2 сезона Пацаны. Что показали в первом трейлере, каким будет сюжет, и кто из актеров вернется в сериале - читайте в нашем материале.

Новый сезон Пацанов уже на подходе, и шоуранеры решили не стесняться в спецэффектах, разлитой крови и внутренностей.

В трейлере нам намекают, что сериал все также посвящен Хоумлендеру и Мяснику - те чаще всего мелькают в сценах. Причем, Хоумлендер во втором сезоне явно будет чем-то очень раздосадован, а кишки и дерьмо на лице не придают надежды, что тот, кто его расстроил остался в живых.

Пацаны 2 сезон сюжет

Пацаны, хоть и предоставили доказательства мошенничества и ужасных планов корпорации Vought International, оказались в патовой ситуации, и должны залечь на дно. Но Бутчер и Хоумлендер находят "пропавшую" жену Бутчера - оказывается, она просто воспитывала сына от Хоумлендера. Это сводит с ума и до того неустойчивого социопата Хоумлендера, так что Пацаны продолжают искать пути покончить с ним. Тем временем Семерка охотится за ними.

Однако Экспресса снова отправляют в больницу, Черный нуар обещает преподнести сюрприз, а  Королева Мейв желает Семерке весело провести время.

Пацаны 2 сезон
Пацаны 2 сезон: актеры и роли / Amazon

Пацаны 2 сезон: актеры и роли

Пока что точно известно, что на экранах появятся эти люди. Окончательный список с новыми актерами Amazon пока не показал 

  • Карл Урбан – Билли Мясник
  • Джек Квейд – Хбюи Кэмпбелл
  • Энтони Старр - Хоумлэндер
  • Эрин Мориарти – Звездочка
  • Доминик МакЭлиотт – Королева Мейв
  • Джесси Т. Ашер - Экспресс
  • Лэз Алонзо – Молоко Матери
  • Чейс Кровфорд - Глубокий
  • Томер Капон - Французик
  • Карен Фукухара – Вьетнамская супргероиня Кимико
  • Натан Митчелл – Черный нуар
Пацаны 2 сезон
Пацаны 2 сезон: сюжет и съемки / Amazon

Шоуранером сериала стал Эрик Крипке. Сценарий писал Крипке, снимали сериал Крипке, Эван Голдберг и Сет Роген. Крипке также числится исполнительным продюсером сериала.

Пацаны 2 сезон смотреть онлайн трейлер Amazon:

Пацаны вышли ан экраны 26 июля. Второй сезон Пацанов уже почти готов, и может выйти раньше конца июля 2020.

Ранее назвали дату выхода всех серий 3 сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины.

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