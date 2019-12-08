Леденящие душу приключения Сабрины 3 сезон: дата выхода, тизер и как смотреть

Леденящие душу приключения Сабрины 3 сезон: Дата выхода и актеры / Netflix

На экраны выходит продолжение сериала Леденящие душу приключения Сабрины. 3 сезон выйдет заразом в один день. Когда смотреть Леденящие душу приключения Сабрины 3 сезон, каким будет сюжет, и кто из актеров вернется на экраны - рассказываем в нашем материале.

После длительного перерыва сериал Леденящие душу приключения Сабрины снова в эфире. Леденящие душу приключения Сабрины выходит 24 января на Netflix в объеме всех 8 серий сериала. Кроме того, Netflix официально автоматически продлил сериал на 4 сезон - не исключено, он выйдет в апреле 2020 года, как и 2 сезон.

Всего на кинобазе IMDB указано, что сериал Леденящие душу приключения Сабрины пока что получил официально 4 сезона.

Шоуранером сериала на все время остается Роберто Агирре-Сакаса, который занимался всеми 36 эпизодами.

Леденящие душу приключения Сабрины 3 сезон: список актеров

Леденящие душу приключения Сабрины 3 сезон: список актеров / Netfix

Кое-кто из старого состава вернется в новом 3 сезоне, но кто-то не вернется. ПОка что в 3 сезоне Леденящие душу приключения Сабрины ожидается такой актерский состав.

Кирнан Шипка

Росс Линч

Люси Дэвис

Шанс Пердомо

Мишель Гомес

Джаз Синклер

Тати Габриэль

Аделина Рудольф

Ричард Койл

Миранда Отто

Эбигейл Коуэн

Лахлан Уотсон

Гэвин Лэзервуд

Леденящие душу приключения Сабрины 3 сезон: сюжет

После того, как героини Сирнан Шипки и Мишел Гомес отправили Люцивера в Ад, у Сабрины ничего не налаживается. Не то, чтобы у нее все хорошо, с Харви Кинклом, тем более, что она влюблена в Николаса Скрэтча. К тому же в город приезжает очередная бродячая ярмарка, которая оказывается не тем, чем кажется, а ее члены затаили обиду и месть против жителей горрдка, и в особенности Сабрины.

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Все новые 8 серий 3 сезона Леденящих душу приключений Сабрины можно будет посмотреть на Netflix за один день 24 января 2020 - не пропустите время для подписки.

До этого назвали дату выхода 5 сезона сериала Волшебники.