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Волшебники 5 сезон: дата выхода, актеры и трейлер

3 декабря 2019, 14:28

Долгоиграющий сериал Волшебники получил 5 сезон, который выходит в 2020 году. Кто появится в 5 сезоне сериала, и когда смотреть Волшебников - читай на Главреде.

Волшебники 5 сезон
Волшебники 5 сезон: дата выхода / YouTube

Новый 5 сезон Волшебников выходит на экраны вначале 2020 года, и с ним вернутся самые любимые актеры. В 5 сезоне основное внимание будет сосредоточено на одном из персонажей.

После того, как в последней серии 4 сезона Волшебников у мер всеми любимый Квентин, в первом официальном трейлере сериала нам показали, что сезон будет посвящен проблеме, которая возникла после его смерти.

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Волшебники 5 сезон сюжет

Новый квест, который должен был начать Квентин, упал на плечи его друзей. И основной проблемой стало то, что после "отсутствия магии", теперь ее в мире слишком много.

Это провоцирует серьезные проблемы в нашем мире, когда даже самоучки могут пользоваться серъезной магией, а уж в Филари и вовсе настают не те времена - планируется снова государственный переворот, возвращаются феи, а за ними идут ужасные чудовища.

Волшебники 5 сезон
Волшебники 5 сезон: актеры/ Youtube

Волшебники 5 сезон актеры

  • Стелла Маив
  • Оливия Тейлор Дадли
  • Хейл Эпплмен
  • Арджун Гупта
  • Саммер Бишил
  • Джейд Тейлор
  • Рик Уорти
  • Бриттани Каррен
  • Тревор Эйнхорн
  • Кейси Рол
  • Джейсон Ральф

Кроме того некоторые персонажи, как Королева фей (Кэндис Кейн) тоже пявятся на второстепенных ролях.

Волшебники 5 сезон смотреть онлайн трейлер:

Дата выхода 5 сезона Волшебников назначен на 15 января 2020 года.

Ранее появился трейлер и дата выхода фильма Черная Вдова от Marvel.

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