Волшебники 5 сезон: дата выхода, актеры и трейлер

Долгоиграющий сериал Волшебники получил 5 сезон, который выходит в 2020 году. Кто появится в 5 сезоне сериала, и когда смотреть Волшебников - читай на Главреде.
Новый 5 сезон Волшебников выходит на экраны вначале 2020 года, и с ним вернутся самые любимые актеры. В 5 сезоне основное внимание будет сосредоточено на одном из персонажей.
После того, как в последней серии 4 сезона Волшебников у мер всеми любимый Квентин, в первом официальном трейлере сериала нам показали, что сезон будет посвящен проблеме, которая возникла после его смерти.
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Волшебники 5 сезон сюжет
Новый квест, который должен был начать Квентин, упал на плечи его друзей. И основной проблемой стало то, что после "отсутствия магии", теперь ее в мире слишком много.
Это провоцирует серьезные проблемы в нашем мире, когда даже самоучки могут пользоваться серъезной магией, а уж в Филари и вовсе настают не те времена - планируется снова государственный переворот, возвращаются феи, а за ними идут ужасные чудовища.
Волшебники 5 сезон актеры
- Стелла Маив
- Оливия Тейлор Дадли
- Хейл Эпплмен
- Арджун Гупта
- Саммер Бишил
- Джейд Тейлор
- Рик Уорти
- Бриттани Каррен
- Тревор Эйнхорн
- Кейси Рол
- Джейсон Ральф
Кроме того некоторые персонажи, как Королева фей (Кэндис Кейн) тоже пявятся на второстепенных ролях.
Волшебники 5 сезон смотреть онлайн трейлер:
Дата выхода 5 сезона Волшебников назначен на 15 января 2020 года.
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