Волшебники 5 сезон: дата выхода, актеры и трейлер

Волшебники 5 сезон: дата выхода / YouTube

Новый 5 сезон Волшебников выходит на экраны вначале 2020 года, и с ним вернутся самые любимые актеры. В 5 сезоне основное внимание будет сосредоточено на одном из персонажей.

После того, как в последней серии 4 сезона Волшебников у мер всеми любимый Квентин, в первом официальном трейлере сериала нам показали, что сезон будет посвящен проблеме, которая возникла после его смерти.

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Волшебники 5 сезон сюжет

Новый квест, который должен был начать Квентин, упал на плечи его друзей. И основной проблемой стало то, что после "отсутствия магии", теперь ее в мире слишком много.

Это провоцирует серьезные проблемы в нашем мире, когда даже самоучки могут пользоваться серъезной магией, а уж в Филари и вовсе настают не те времена - планируется снова государственный переворот, возвращаются феи, а за ними идут ужасные чудовища.

Волшебники 5 сезон: актеры/ Youtube

Волшебники 5 сезон актеры

Стелла Маив

Оливия Тейлор Дадли

Хейл Эпплмен

Арджун Гупта

Саммер Бишил

Джейд Тейлор

Рик Уорти

Бриттани Каррен

Тревор Эйнхорн

Кейси Рол

Джейсон Ральф

Кроме того некоторые персонажи, как Королева фей (Кэндис Кейн) тоже пявятся на второстепенных ролях.

Волшебники 5 сезон смотреть онлайн трейлер:

Дата выхода 5 сезона Волшебников назначен на 15 января 2020 года.

Ранее появился трейлер и дата выхода фильма Черная Вдова от Marvel.