Черная Вдова: дата выхода и первый официальный трейлер

Черная Вдова 2020 / скриншот

Новый фильм Marvel Черная Вдова со Скарлетт Йоханссон выходит весной 2020 года, и шоуранеры показали первый официальный трейлер ленты. Мarvel обещали, что фильм про Вдову будет из ее прошлого, но трейлер показывает, что события проходит в наше время.

События фильма будут происходить после сюжета Первого мстителя: Противостояние, а главным противником Черной Вдовы станет Таскмастер.

Черная Вдова 2020 - Красный Страж / скриншот

Кроме того, что в фильме появится Тони Старк, которого сыграет Роберт Дауни-младший, в фильме сыграет Дэвид Харбор — ему досталась роль Красного стража, который явно уже давно на пенсии. Также трейлер показал и других компаньонов Вдовы - "сестру", и ее подопечных - вероятно из все той де шпионской школы, откуда в свое время выпустилась и Наташа Романофф.

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Черная Вдова 2020 смотреть онлайн с русским переводом трейлер:

Черная Вдова выйдет 1 мая 2020 года