Сериал Пацаны продлили на 3 сезон еще до выхода 2

Сериал Пацаны уже продлен на 3 сезон, несмотря на то, что сезон 2 еще не вышел.
Шоуранеры раскрыли свои планы на сериал Пацаны на онлайн-трансляции Comic Con 2020 23 июля
Сериал Пацаны набирает обороты, и официально будет не меньше, чем в 3 сезона продолжительностью. Об этом заявил шоуранер Сет Роган во время общения с фанатами.
Однако, пока никто не может точно указать планы по выходу - из-за карантина неизвестно, когда начнутся съемки.
Напомним, что Пацаны 2 сезон выходит 4 сентября на Amazon Prime. По графику выхода 2 сезона, Пацаны получают сразу 4 серии в первый дено показа.
Автор: Александр Галаджий