Сериал Пацаны продлили на 3 сезон еще до выхода 2

Пацаны 3 сезон / Amazon

Сериал Пацаны уже продлен на 3 сезон, несмотря на то, что сезон 2 еще не вышел.

Шоуранеры раскрыли свои планы на сериал Пацаны на онлайн-трансляции Comic Con 2020 23 июля

Сериал Пацаны набирает обороты, и официально будет не меньше, чем в 3 сезона продолжительностью. Об этом заявил шоуранер Сет Роган во время общения с фанатами.

Однако, пока никто не может точно указать планы по выходу - из-за карантина неизвестно, когда начнутся съемки.

Напомним, что Пацаны 2 сезон выходит 4 сентября на Amazon Prime. По графику выхода 2 сезона, Пацаны получают сразу 4 серии в первый дено показа.