Пацаны 2 сезон - график выхода серий и как смотреть сериал

Пацаны 2 сезон - точный график выхода серий / Amazon Prime

Amazon Prime показал новое видео с актерами и создателями сериала, в котором также попал короткий ролик из предстоящего 2 сезона с Черным Нуаром, где он встречается с повстанческими супергероями.

Кроме того, Amazon слили точный график выхода серий 2 сезона Пацанов.

По сюжету ролика, пока чиновники и совет директоров из Vought обсуждают дела супергероев, Чёрный Нуар оказывается где-то в Сирии в поисках обладателя сверхъестественных способностей. Он вырезает врагов одним за других, пока не встречает Капитана, способного создавать волну энергии — да такой, что подпаливает Нуара.Читайте такжеПацаны 2 сезон: дата выхода, трейлер и список актеров

Пацаны 2 сезон новый тизер-отрывок с Черным Нуаром смотреть онлайн:

В этот раз Amazon не станет показывать все эпизоды сразу — 4 сентября выйдут три серии, а остальные пять будут выходить еженедельно.

Пацаны 2 сезон - точный график выхода серий

1 серия The Big Ride - Большое путешествие - 4 сентября 2020;

The Big Ride - Большое путешествие - 4 сентября 2020; 2 серия Proper Preparation and Planning - Правильная подготовка и планирование- 4 сентября 2020;

Proper Preparation and Planning - Правильная подготовка и планирование- 4 сентября 2020; 3 серия Nothing Like It In The World - Ничего похожего во всем мире- 4 сентября 2020;

Nothing Like It In The World - Ничего похожего во всем мире- 4 сентября 2020; 4 серия Over The Hill With The Swords Of A Thousand Men - За холмом с мечами тысячи человек - 11 сентября 2020;

Over The Hill With The Swords Of A Thousand Men - За холмом с мечами тысячи человек - 11 сентября 2020; 5 серия We Gotta Go Now - Пора сваливать - 18 сентября 2020;

We Gotta Go Now - Пора сваливать - 18 сентября 2020; 6 серия The Bloody Doors Off - Кровавая дверь закрыта - 25 сентября 2020;

The Bloody Doors Off - Кровавая дверь закрыта - 25 сентября 2020; 7 серия Butcher, Baker, Candlestick Maker - Мясник, Пекарь и Изготовитель подсвечников - 2 октября 2020;

Butcher, Baker, Candlestick Maker - Мясник, Пекарь и Изготовитель подсвечников - 2 октября 2020; 8 серия What I Know - Что я знаю - 9 октября 2020.

Напомним, что в конце июня 2020 Amazon показали официальный трейлер 2 сезона Пацанов впервые после объявлении о продлении сериала.