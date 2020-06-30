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Пацаны 2 сезон - график выхода серий и как смотреть сериал

Второй сезон сериала Пацаны на Amazon выходит уже осенью, но телестудия решила заинтриговать поклонников еще больше, и показала отрывок с Черным Нуаром.

30 июня 2020, 13:43
Пацаны 2 сезон
Пацаны 2 сезон - точный график выхода серий / Amazon Prime

Amazon Prime показал новое видео с актерами и создателями сериала, в котором также попал короткий ролик из предстоящего 2 сезона с Черным Нуаром, где он встречается с повстанческими супергероями.

Кроме того, Amazon слили точный график выхода серий 2 сезона Пацанов.

По сюжету ролика, пока чиновники и совет директоров из Vought обсуждают дела супергероев, Чёрный Нуар оказывается где-то в Сирии в поисках обладателя сверхъестественных способностей. Он вырезает врагов одним за других, пока не встречает Капитана, способного создавать волну энергии — да такой, что подпаливает Нуара.Читайте такжеПацаны 2 сезон: дата выхода, трейлер и список актеров

Пацаны 2 сезон новый тизер-отрывок с Черным Нуаром смотреть онлайн:

В этот раз Amazon не станет показывать все эпизоды сразу — 4 сентября выйдут три серии, а остальные пять будут выходить еженедельно.

Пацаны 2 сезон - точный график выхода серий

  • 1 серия The Big Ride - Большое путешествие - 4 сентября 2020;
  • 2 серия Proper Preparation and Planning - Правильная подготовка и планирование- 4 сентября 2020;
  • 3 серия Nothing Like It In The World - Ничего похожего во всем мире- 4 сентября 2020;
  • 4 серия Over The Hill With The Swords Of A Thousand Men - За холмом с мечами тысячи человек - 11 сентября 2020;
  • 5 серия We Gotta Go Now - Пора сваливать - 18 сентября 2020;
  • 6 серия The Bloody Doors Off - Кровавая дверь закрыта - 25 сентября 2020;
  • 7 серия Butcher, Baker, Candlestick Maker - Мясник, Пекарь и Изготовитель подсвечников - 2 октября 2020;
  • 8 серия What I Know - Что я знаю - 9 октября 2020.

Напомним, что в конце июня 2020 Amazon показали официальный трейлер 2 сезона Пацанов впервые после объявлении о продлении сериала.

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